شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإعلام اللبنانى: هناك جهة تحاول استهداف رئيس الوزراء الأسبق سياسيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعتبر وزير الإعلام اللبنانى جمال الجراح أن هناك محاولة لاستهداف فريق سياسى ومرحلة سياسية بالكامل تقوم بها جهة بعينها عبر طرح موضوع مكافحة الفساد فى لبنان واستهداف رئيس الوزراء الأسبق فؤاد السنيورة.. مشددا على أن هذه الجهة ليس لها الأهلية العلمية ولا الأخلاقية لتستهدف غيرها بموضوع الفساد، فى إشارة إلى (حزب الله) دون أن يسميه بشكل مباشر.

وقال الوزير - فى تصريح اليوم الثلاثاء عقب لقاء عقده مع مفتى الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان - "هذه الفئة معروفة بعدم مصداقيتها ، وبالتالى فإن اللبنانيين يعرفون ما هى الخلفيات السياسية لهذا الاستهداف".

وأضاف "بكل الأحوال، المستندات والأرقام أصبحت فى ديوان المحاسبة، وقد ترسل إلى المجلس النيابى، وعندها نتعامل مع الأرقام وليس مع الشعر ولا مع الاستهداف ولا مع التجنى، نتعامل مع الأرقام وسيظهر للرأى العام اللبنانى أن كل قرش وكل ليرة صرفت من مبلغ الـ 11 مليار دولار، قد صرفت بمستند قانونى وبالمكان الصحيح".

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