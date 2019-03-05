شكرا لقرائتكم خبر عن "قبيلة الغفران" تواجه "موزة" أمام المفوضة السامية لحقوق الإنسان بجنيف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واجه نشطاء من قبيلة الغفران، للمرة الأولى والدة أمير قطر "موزة المسند" فى جنيف، أمام مقر مؤتمر عقدته مؤسسة "صلتك" التى ترأسها موزة، وفقا لما أكدته قطريليكس المحسوبة على المعارضة القطرية.

وأوضح موظفون فى مركز المؤتمرات الدولى فى جنيف، أن الشيخة موزة، أصرّت على البقاء داخل مبنى المركز، ولم تخرج حتى يجبر أمن المبنى نشطاء "الغفران" على المغادرة.

وكانت موزة، ترعى مؤتمرا يوضح نشاط المؤسسة فى دعم وتوظيف الشباب فى العالم، كذلك دعم أسرهم، وتضمن الحضور رئيس الوزراء الصومالى، والمفوضة السامية لحقوق الإنسان، ومديرة المنظمات الدولية، ورؤساء البعثات الدبلوماسية، وبعض المسؤولين السويسريين والأممين.



قطريليكس

وأثار موقف الشيخة موزة، استغراب الحاضرين، خصوصا أن شباب الغفران مارسوا حقهم فى حرية التعبير وبشكل حضارى، حيث حضروا أمام البوابة الرئيسة للمؤتمر -قبل وأثناء وبعد المؤتمر- وقاموا بتوزيع مطويات تتضمن معاناة الغفران، وحرمانهم من الوظائف، وحرمان أسرهم من الدعم، فى الوقت الذى يتشدق فيه نظام الدوحة بدعمه لآلاف من الشباب فى بقاع عديدة.

وتضمنت مطالب النشطاء القطريين رد حقوق المتضرّرين من الغفران، والإشارة إلى أن حكومة قطر بادرت بتوظيف الشباب فى العالم وحرمت أبناء القبيلة أهل البلاد الأصليين من حق التوظيف.

ويبدو أن نشاط "الغفران" أمام المركز الدولى للمؤتمرات فى جنيف أثار حفيظة موظفى النظام، حيث راقبوا مقابلة النشطاء القطريين للمسؤولين الأممين الذين حضروا المؤتمر، واستطاعوا كسر حاجز الصمت واللقاء وجهاً لوجه مع أهم المسؤولين، كالمفوضة السامية لحقوق الإنسان ومدير المنظمات الدولية، ورؤساء بعثات دبلوماسية عديدة.

كان من أهم النتائج التى حظى بها النشطاء القطريون، إفشال المؤتمر بشكل كامل، والاستفادة من جهود نظام الدوحة فى جمع المسؤولين والمفوضية السامية لحقوق الإنسان والنشطاء من أنحاء العالم والبعثات الدبلوماسية فى جنيف فى مكان واحد، حيث سهّل ذلك للنشطاء بثّ رسائلهم والتعريف بقضيتهم والحوار مع مَن لا يعلم عنها شيئاً.



نشطاء قبيلة الغفران أمام مؤتمر مؤسسة ترأسها موزة

ولم تتحرك الشيخة موزة المسند، ومرافقوها إلا بعد أن أنهى النشطاء عملهم والابتعاد عن محيط المركز، حيث تعد هذه الحادثة الأولى من نوعها فى المواجهة بين أطراف من النظام القطرى ونشطاء من مواطنيه وعلى أرض أجنبية.

وجددت قبيلة الغفران شكواها ضد نظام الدوحة إلى الأمم المتحدة، لتفضح زيف وادعاءات تنظيم الحمدين الإرهابى، واللجنة القطرية لحقوق الإنسان.

وتقدم أبناء القبيلة بشكوى لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة للمطالبة بتدخل دولي، لحمايتهم وضمان حقوقهم فى قطر من الانتهاكات التى تمارس ضدهم، وفق الهيئة الإذاعية البريطانية "بى بى سي".