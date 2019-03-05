شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية السعودى يبحث مع نظيره الروسى آخر المستجدات الدولية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بحث وزير الخارجية السعودى إبراهيم بن عبد العزيز العساف مع نظيره الروسى سيرجى لافروف اليوم /الثلاثاء/ آخر المستجدات على المستويين الإقليمى والدولى، وذلك بحضور وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء السعودى عادل بن أحمد الجبير.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) أن المباحثات تناولت أيضًا العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين، وسبل تعزيز التعاون المشترك.

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