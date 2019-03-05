الرئيس العراقي: هناك توافق على عدم القبول بوجود قواعد عسكرية أمريكية

وقال صالح، في تصريحات تلفزيونية مساء اليوم، إن "هناك إجماعا وطنيا على حصر وجود القوات الأمريكية في مهمات تدريب القوات العراقية وتمكينها لمحاربة الإرهاب، ورفض وجود قواعد وقوات أجنبية قتالية".

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وأوضح: "بقاء القوات الأمريكية مرهون بالرؤية العراقية للأمن وموقف الحكومة والقائد العام للقوات المسلحة".

ونوه إلى أن

"هذه القوات مهمتها التدريب وتمكين قواتنا وتطوير قدراتنا في الحرب ضد الإرهاب لا مهمة أخرى، أن تكون هناك قوات برية لن تكون هناك قواعد عسكرية هذا هو الأساس وفي تقديري إن هناك هامشا واسعا للتوافق السياسي حول هذا الموضوع وهذا يؤكد ما تفضلت به عقلانية القرار العراقي وحكمته وعدم الانجرار وراء الشعارات مصلحتنا سيادتنا متطلبات جيشنا إلا وهو تمكين هذا الجيش من تكريس وترسيخ الانتصار الذي تحقق ضد داعش".

وأضاف: "ليس هناك أي طلب من العراق وليس هناك أي طلب من القوات الدولية والعناصر الدولية مثل أمريكا وغير أمريكا لإقامة قواعد عسكرية هنا في العراق أو إيجاد قوات قتالية برية في العراق حتى في عز المعركة ضد داعش لم تكن هناك قوات قتالية وإنما كانت قوات تدريب".

ويوجد في العراق حاليا أكثر من خمسة آلاف عسكري أجنبي يعملون بصفة مدربين ومستشارين معظمهم من القوات الأمريكية.