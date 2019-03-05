تجدد المواجهات بين "أنصار الله" وقبائل موالية للجيش اليمني

القاهرة – سبوتنيك. أفاد مصدر عسكري يمني لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الثلاثاء، بأن مقاتلي "أنصار الله" حققوا تقدما في منطقة العبيسة شرق مديرية كُشر شمال حجة، وسيطروا على قرية الحديتين، عقب معارك مع قبائل حجور، خلفت قتلى وجرحى من الطرفين.

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وأضاف أن قبائل حجور تمكنت بهجوم من السيطرة على جبل العصابة المحاذي لجبل صمعر جنوب المندلة شرق مديرية كُشر.

وذكر المصدر أن قتلى وجرحى سقطوا في صفوف "أنصار الله" باستهداف طيران التحالف بثلاث غارات تعزيزات تضم مقاتلين وآليات للجماعة في منطقة مفخاذ بمديرية قفلة عذر التابعة إدارياً لمحافظة عمران، والمحاذية لمديرية كُشر في حجة.

وكان الجيش اليمني المدعوم بتحالف عسكري عربي، أعلن الأحد الماضي، تقدم قبليين موالين له، ميدانيا في مواجهات مع جماعة أنصار الله "الحوثيين" بمحافظة حجة شمال غربي اليمن.

وقال موقع الجيش اليمني "26 سبتمبر" إن "قبائل حجور تمكنت من تحرير عدد من المواقع الاستراتيجية في مديرية كُشر شمال حجة، منها جبل القواعد الاستراتيجي ومواقع الهجر والعصابة والغمار، فيما فرت مليشيا الحوثي إلى منطقة المندلة ووادي مور".

وأضاف أن "مقاتلي حجور نفذوا كميناً محكماً استهدف تجمعاً للمليشيا في بني شوس جنوب كُشر، من مواقع تمركزهم في جبل العرام الاستراتيجي، وموقعي الوليد والمعمر غرب بني شوس".

وأشار إلى "صد قبائل حجور هجوماً عنيفاً شنته المليشيا في جبهة جمانة جنوب مديرية كُشر، ما أجبر المهاجمين على الفرار إلى منطقة سوق الربوع بمديرية أفلح الشام".