بسبب البشير... اجتماع طارئ للبرلمان السوداني

جدد المجلس الوطني تأكيده انعقاد الدورة الطارئة للهيئة التشريعية القومية الأربعاء المقبل، 6 مارس/ آذار، لإيداع مرسوم قانون الطوارئ الذي أصدره رئيس الجمهورية في فبراير/ شباط الماضي قبل مضي 15 يوما عليه حسب القانون واللائحة، حسب وكالة الأنباء السودانية.

وأكد نائب رئيس المجلس الوطني أحمد محمد التيجاني، أنه يجري إكمال الترتيبات النهائية لانعقاد الجلسة الطارئة.

وأضاف التيجاني أن قانون الطوارئ "صدر وفقا لمطلوبات المرحلة التي يمر بها السودان وهي فترة محددة متطرقا".

وأعلن البشير أنه فرض حالة الطوارئ لمدة عام واحد في البلاد، وحل حكومة الوفاق الوطني، وكذلك حكومات الولايات، وتشكيل حكومة كفاءات لاتخاذ تدابير اقتصادية صعبة.

وتعهد بإجراء "تحقيقات شفافة حول القتلى الذين سقطوا خلال الاحتجاجات".

وتشهد مختلف المدن السودانية وخاصة العاصمة الخرطوم، منذ 19 ديسمبر/ كانون الأول العام الماضي، مظاهرات متواصلة تطالب برحيل البشير بسبب تردى الأوضاع الاقتصادية وتفشي الفساد ومقتل نحو 30 متظاهرا خلال الاحتجاجات، حسب إحصائيات رسمية.