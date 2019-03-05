منصب جديد للنائبة التي اتهمت بالتأثير على العلاقات المصرية الكويتية

وبحسب وكالة الأنباء الكويتية "كونا"، زكى مجلس الأمة الكویتي، في جلسته العادیة الیوم كلا من النواب صفاء الهاشم، ومحمد الدلال، وناصر الدوسري لعضویة لجنة المرأة والأسرة البرلمانیة.

وأضافت كونا أن ذلك جاء خلال موافقة مجلس الأمة في جلسته العادیة على فصل شؤون المرأة والأسرة من لجنة حقوق الإنسان البرلمانیة.



YouTube.com وكانت صفاء الهاشم قد أثارت ردود فعل غاضبة لدى العديد من المصريين، بعد نشر مقطع فيديو مصور لها، نوفمبر/تشرين الثاني، انتقدت فيه تصريحات نبيلة مكرم وزيرة الهجرة المصرية، حول واقعة الاعتداء على مواطنة مصرية في الكويت من قبل فتيات كويتيات.

وعلى أثر الواقعة، تقدم محام مصري بدعوى قضائية لمنع الهاشم من دخول مصر، قائلا في دعوته: "الهاشم تطاولت على الدولة المصرية، وتحدثت بطريقة غير لائقة عن وزير الهجرة والمصريين في الخارج، السفيرة نبيلة مكرم".

وفي هذا الصدد، أعلن نائب وزیر الخارجیة الكویتي خالد الجار الله، أن الشعبین المصري والكویتي كبیران ولا تهزهما صغائر الأمور، مضيفا ، أن العلاقات بین البلدین والشعبین ضاربة في أعماق التاریخ یرويها النیل العظیم في مصر وفي الكویت نهر عارم من المحبة.



وأيضا علق مرزوق الغانم، رئيس مجلس الأمة الكويتي على الواقعة، قائلا إن الانتقادات التي وجهت إلى النائبة صفاء الهاشم مقبولة وتحترم لكن الإساءات التي تجاوزت حدود النقد المباح، مرفوضة وغير مقبولة، مؤكدا رفض الجانبين الكويتي والمصري لمثل هذه الإساءات، وفقا لصحيفة "الأنباء" الكويتية.