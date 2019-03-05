منصب جديد للنائبة التي اتهمت بالتأثير على العلاقات المصرية الكويتية

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وبحسب وكالة الأنباء الكويتية "كونا"، زكى مجلس الأمة الكویتي، في جلسته العادیة الیوم كلا من النواب صفاء الهاشم، ومحمد الدلال، وناصر الدوسري لعضویة لجنة المرأة والأسرة البرلمانیة.
وأضافت كونا أن ذلك جاء خلال موافقة مجلس الأمة في جلسته العادیة على فصل شؤون المرأة والأسرة من لجنة حقوق الإنسان البرلمانیة.
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وعلى أثر الواقعة، تقدم محام مصري بدعوى قضائية لمنع الهاشم من دخول مصر، قائلا في دعوته: "الهاشم تطاولت على الدولة المصرية، وتحدثت بطريقة غير لائقة عن وزير الهجرة والمصريين في الخارج، السفيرة نبيلة مكرم".
وأيضا علق مرزوق الغانم، رئيس مجلس الأمة الكويتي على الواقعة، قائلا إن الانتقادات التي وجهت إلى النائبة صفاء الهاشم مقبولة وتحترم لكن الإساءات التي تجاوزت حدود النقد المباح، مرفوضة وغير مقبولة، مؤكدا رفض الجانبين الكويتي والمصري لمثل هذه الإساءات، وفقا لصحيفة "الأنباء" الكويتية.
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