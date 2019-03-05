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© REUTERS / Emmanuel Braun
وأضاف المسماري: "هذه الصحيفة ذاتها نشرت قبل فترة مزاعم عن وجود قاعدة بحرية روسية في بنغازي وقد خرجنا حينها في مؤتمر صحفي ووجهنا لها دعوة لزيارتنا والتجول في القاعدة البحرية التي تحدثت عنها ، لكنها فضلت عوضا عن ذلك الاستمرار في نشر الترهات والأكاذيب".
وتابع المسماري إن "300 جندي أو عنصر روسي أي ما يعادل كتيبتين تقريبا كما زعمت هذه الصحيفة وغيرها ليس بالعدد القليل لكي يتم جلبهم إلى بنغازي دون أن يلاحظ وجودهم أحد"، مؤكدا أن "الجيش الليبي لا زال يبني قدراته منفردا في ظل حظر التسليح الجائر المفروض عليه منذ سنوات".
كانت هذه تفاصيل خبر الجيش الليبي ينفي تقارير إعلامية بريطانية عن وجود عناصر مسلحة روسية في بنغازي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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