بالفيديو... برلماني أردني يتهم الملحق التجاري الأمريكي بممارسة البلطجة في عمان

وقال الدغمي في كلمة له تحت قبة البرلمان الأردني، إن "أمريكا تمارس البلطجة وهي تحاول منع التجار الأردنيين من التعامل مع سوريا الشقيقة، عبر إرشادات ضد المصالح الأردنية والسورية برزت مؤخرا"، بحسب صحيفة "رأي اليوم".

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وأضاف أن "الملحق التجاري في سفارة واشنطن في عمان يجري اتصالات مع التجار والمقاولين الأردنيين، يحذرهم فيها من التعامل تجاريا مع سوريا".

وأوضح أن "سلوك الملحق التجاري الأمريكي ممارسة مباشرة للبلطجة"، مشيرا إلى أن الهدف من هذه الزعرنة الدبلوماسية — كما وصفها — التآمر على مصالح الشعبين الأردني والسوري.

واستقبل رئيس مجلس النواب الأردني، عاطف الطراونة، أمس السبت، رئيس مجلس الشعب السوري، حمودة صباغ، الذي وصل إلى عمان للمشاركة في أعمال الدورة 29 للاتحاد البرلماني العربي، التي تنعقد غدا.

وتعد هذه المشاركة السورية الأولى بعد سنوات من الغياب، الذي سببه القرار العربي بمقاطعة سوريا وتجميد عضويتها في الجامعة العربية.

وينعقد اليوم المؤتمر 29 للاتحاد البرلماني العربي بعنوان "القدس العاصمة الأبدية لدولة فلسطين"، والذي يستمر انعقاده يومين متتاليين، برئاسة رئيس الاتحاد البرلماني العربي، رئيس مجلس النواب في جمهورية مصر العربية علي عبد العال.

وهذه المشاركة السورية هي الأولى بعد سنوات من الغياب الذي سببه القرار العربي بمقاطعة سوريا وتجميد عضويتها في الجامعة العربية.