السعودية: قرار بريطانيا تصنيف حزب الله إرهابيا "خطوة بناءة"

الرياض / الخليج 365

اعتبرت السعودية، الثلاثاء، قرار بريطانيا تصنيف "حزب الله" اللبناني "منظمة إرهابية"، "خطوة بناءة" في جهود مكافحة الإرهاب حول العالم.

والخميس الماضي، صادق البرلمان البريطاني بغرفتَيه، على تصنيف "حزب الله" بجناحَيه العسكري والسياسي "منظمة إرهابية". ودخل القرار حيز التنفيذ اعتبارا من الإثنين.

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية بالسعودية (واس)، عن مسؤول بوزارة الخارجية بالمملكة لم تسمّه، قوله إن بلاده "ترحب بقرار المملكة المتحدة تصنيف هذه الميليشيا المدعومة من إيران منظمة إرهابية".

وأضاف أن الخطوة "هامة وبناءة في جهود مكافحة الإرهاب بالعالم".

وذكر المسؤول أن "خطوة المملكة المتحدة تأتي متوافقة مع ما سبق أن اتخذته السعودية تجاه الحزب الإرهابي (حزب الله اللبناني) بشقيه العسكري والسياسي".

وشدد على ضرورة أن "يحذو المجتمع الدولي حذو السعودية وبريطانيا في اتخاذ موقف حازم وموحد تجاه المليشيات الإرهابية المزعزعة لأمن واستقرار المنطقة".

ووفقا للقرار البريطاني، "يعتبر حزب الله بكافة أجنحته منظمة إرهابية، وعليه سيعاقب كل من يدعمه أو ينضم إليه أو يروج لأنشطته بعقوبة قد تصل إلى السجن أكثر من 10 سنوات".

ويعتبر الاتحاد الأوروبي الجناح العسكري لـ"حزب الله" إرهابيا، بينما تعتبر الولايات المتحدة وإسرائيل التنظيم بكافة أجنحته إرهابيا.

وردا على القرار البريطاني، رفض "حزب الله" اللبناني، في بيان سابق، بشدة، خطوة إدراجه على "لائحة المنظمات الإرهابية"، معتبرا أنها "انصياع ذليل للإدارة الأمريكية".الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.