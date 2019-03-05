وفد من المخابرات المصرية يصل غزة ويلتقي هنية

غزة/ نور أبو عيشة، مصطفى حبوش/ الخليج 365

وصل وفد من جهاز المخابرات المصرية، ظهر الثلاثاء، قطاع غزة، عبر معبر بيت حانون "إيرز" (شمال).

وأفاد مصدر فلسطيني، فضل عدم الكشف عن هويته، لمراسلة الخليج 365، أن "وفدا أمنيا رفيع المستوى، من جهاز المخابرات المصرية وصل غزه بعد الظهر".

ويضم الوفد، أحمد عبد الخالق، مسؤول الملف الفلسطينى بالمخابرات المصرية، وعمر حنفي، وكيل أول بالجهاز، وأيمن بديع وكيل ثاني.

وعقد الوفد المصري فور وصوله القطاع، اجتماعا مع رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس"، إسماعيل هنية، في مكتبه بمدينة غزة، بحسب مراسل الخليج 365.

وحضر الاجتماع، قائد "حماس" في القطاع، يحيى السنوار، وعضوا المكتب السياسي للحركة خليل الحية، وروحي مشتهى، وعدد من المسؤولين في "حماس".

ومن المتوقع أن يلتقي الوفد المصري بقيادات فصائل فلسطينية أخرى خلال زيارته غير معلنة المدة.

ومنذ شهور، يجري الوفد المصري زيارات متكررة لقطاع غزة والضفة الغربية وإسرائيل، يلتقي خلالها مسؤولين من حركتي "حماس" و"فتح"، والحكومة الإسرائيلية، في إطار استكمال المباحثات التي تقودها بلاده حول ملف المصالحة الفلسطينية و"التهدئة" بغزة.

الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.