العاهل السعودي يبحث مع لافروف مستجدات الأحداث الإقليمية

الرياض / الخليج 365

بحث العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، الثلاثاء، مع وزير خارجية روسيا سيرغي لافروف، مستجدات الأحداث الإقليمية والدولية.

وفق بيان نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية، استقبل الملك سلمان بن عبد العزيز في مكتبه بقصر اليمامة في الرياض، اليوم، لافروف.

وجرى خلال الاستقبال، "بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية، وآفاق التعاون بين البلدين الصديقين، بالإضافة إلى استعراض مستجدات الأحداث الإقليمية والدولية".

حضر اللقاء وزير الخارجية السعودي، إبراهيم العساف، ووزير الدولة لشؤون للشؤون الخارجية عادل الجبير، بجانب مبعوث الرئيس الروسي للشرق الأوسط ودول إفريقيا نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف.

ووصل وزير خارجية روسيا إلى الرياض، الإثنين، قادما من قطر، في ثاني محطات جولة خليجية تشمل أيضا الكويت والإمارات.

وطرح وزير خارجية روسيا عبر مؤتمر صحفي مع الجبير عددا من القضايا بينها فلسطين وسوريا.

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