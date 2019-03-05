العراق: التحالف لا يتحرك ببلدنا إلا بموافقة القائد العام

بغداد (العراق/ إبراهيم صالح/ الخليج 365

قالت وزارة الدفاع العراقية، الثلاثاء، إن قوات التحالف الدولي لمكافحة "داعش"، لا تتحرك في البلاد إلّا بموافقة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي.

وذكرت قيادة العمليات المشتركة التابعة للوزارة، إن "التحالف الدولي لمكافحة تنظيم داعش الإرهابي، لا يتحرك في أجوائنا وأرضنا إلّا بموافقة رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة".

وأفادت القيادة في بيان وصل الخليج 365 نسخة منه، أن "حركة قوات التحالف الدولي على الأرض وفي الجو تجري ضمن سياقات عمل دقيقة ومشروطة بموافقة القائد العام للقوات المسلحة وقيادة العمليات المشتركة".

وأضافت أن "التحالف الدولي لم ينفذ أي عملية عسكرية غربي محافظة الأنبار، وإن جميع العمليات تقوم بها القوات العراقية وتتلقى في بعضها دعما جويا من التحالف الدولي بتنسيق وموافقات محددة".

ويأتي بيان القيادة بالتزامن مع انطلاق عملية عسكرية واسعة، الإثنين، غربي محافظة الأنبار، لفرض الأمن وملاحقة مطلوبين للقضاء وتدمير مخازن أسلحة وتدقيق معلومات، بحسب بيان سابق لخلية الإعلام الأمني التابعة للدفاع.‎

وأوضحت القيادة أن "العلاقات مع التحالف الدولي مستمرة في جميع فعاليات ومجالات العمل، وفي مقدمتها التدريب، والاستشارة، والدعم اللوجستي، وذلك ضمن سياقات عمل دقيقة ومشروطة.

وخلال حربها ضد "داعش" طوال 3 سنوات، حظيت القوات العراقية بدعم عسكري من التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية.

وينتشر أكثر من 5 آلاف جندي أمريكي في العراق منذ عام 2014، عندما تم تشكيل التحالف الدولي الذي يضم نحو 60 دولة لمحاربة "داعش".

وما يزال عناصر من التنظيم الإرهابي يشكلون خلايا نائمة، ويشنون هجمات مباغتة تستهدف في الغالب قوات الأمن العراقية شمالي وغربي البلاد.

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