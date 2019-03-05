عبور 3 شاحنات إغاثية منفذ الوديعة تستهدف #الحديدة

الخليج - واس

عبرت منفذ الوديعة الحدودي أمس ثلاث شاحنات إغاثية كبيرة تحمل 900 سلة غذائية، تزن 66 طنًا و600 كيلو غرام، مقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية ، تستهدف محافظة الحديدة.

وتأتي هذه المساعدات في إطار الدعم المتواصل المقدم من مركز الملك سلمان للإغاثة للشعب اليمني.