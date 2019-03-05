انت الان تتابع محكمة الحوثيين تقضي بالتحفظ على أملاك الرئيس اليمني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي

ذكرت قناة "سكاي نيوز" الإخبارية، اليوم الإثنين، أن محكمة خاضعة لسيطرة ميليشيات الحوثي الانقلابية، قضت بالحجز التحفظ على أموال الرئيس اليمني الشرعي المعترف به دوليا عبد ربه منصور هادي، ورئيس حكومته معين عبد الملك، ووزير الخارجية خالد اليماني، مضيفة أن المحكمة الجزائية المتخصصة بأمانة العاصمة والخاضعة لسيطرة الميليشيات قضت بالحجز التحفظ على أموال هادي ومعين واليماني العقارية والمنقولة داخل اليمن وخارجها، وذات المحكمة أصدرت -منذ تعيين رئيس لها من القيادات الحوثية- عددا كبيرا من أحكام الإعدام على قيادات الشرعية اليمنية ومعارضي مشروعها الانقلابي.

وذكرت تقارير محلية ودولية أن الميليشيات تستغل القضاء الخاضع لسيطرتها لتصفية حسابات سياسية، والحكم بالإعدام على معارضيها، كما أكدت التقارير أن جماعة الحوثي لجأت إلى تطويع السلطة القضائية، وإصدار أحكام خارج نطاق القانون تحمل بعدا سياسيا للتخلص من المعارضين.وكان مجلس القضاء الأعلى المعترف به دوليا في اليمن

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