انت الان تتابع إجلاء 200 متشدد من تنظيم داعش شرقي سوريا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

قالت قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من الولايات المتحدة، إنها أجلت نحو 3000 شخص بينهم نحو 200 متشدد من تنظيم داعش من آخر جيب للتنظيم المتشدد في شرق سوريا. وأوضح رئيس المكتب الإعلامي لقوات سوريا الديمقراطية، مصطفى بالي، لرويترز، أن نحو ألف متشدد لا يزالون داخل الباغوز فضلا عن بعض المدنيين. ويأتي هذا التطور الميداني، مع إعلان القوات الكردية في وقت سابق، عن فتح ممرات آمنة لخروج من يرغب من عناصر التنظيم الإرهابي من الباغوز، حسبما نقلت "سكاي نيوز عربية".

وأوضح بالي، أن القوات قد خصصت محورا ليس فيه اشتباكات لخروج من يرغب من عناصر داعش بالخروج، مشيرا إلى أن "المعارك مستمرة، ولكن التقدم بطيء ويتم بحذر".ولا يزال مئات من مقاتلي داعش يتحصنون في الباغوز، مع عدد غير معروف من المدنيين، فيما وصف مستشار الأمن القومي الأميركي، جون بولتون، المنطقة التي يسيطر عليها

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