هل تنهي وعود بوتفليقة انتفاضة الشارع الجزائري؟

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عاد الرئيس بوتفليقة أمس ليكرر وعود تعهد بها من قبل في 2014 حيث تعهد بتنظيم انتخابات رئاسية مبكرة في حال فوزه، يحدد موعدها مؤتمر وطني، يعمل أيضا على إقرار إصلاحات أساسية

كشفت الرسالة التي وجهها الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة إلى الجزائريين أمس الأحد، عن أوجه التشابه بين الوعود التي قطعها بوتفليقة أمس على نفسه والرسالة والوعود التي وجهها إلى شعبه في 2014 خلال ترشحه لعهدة رئاسية رابعة. وأكد بوتفليقة آنذاك في 2014 عن "عزمه في حالة إعادة انتخابه لعهدة جديدة رابعة، القيام بإجراء مراجعة للدستور وذلك في غضون السنة الجارية". وأضاف بوتفليقة في الرسالة التي نشرتها وكالة الأنباء الجزائرية مارس 2014، "أنه سيعمل على تجسيد نموذج الحكومة بمراجعة للدستور، وقال إنه يعتزم إجراءها في غضون السنة الجارية 2014".

وتابع بوتفليقة حينها "أن هذا المسعى يهدف للاستجابة لتطلعات الشباب إلى استلام المشعل". كما دعا بوتفليقة المترشح الحر آنذاك الجزائريين إلى الإقبال بقوة على صناديق الاقتراع، مشبها في نفس الوقت الرئاسيات المقبلة بانتخابات تقرير المصير قبيل الاستقلال. وعاد الرئيس أمس ليكرر تلك الوعود من جديد ، حيث تعهد

وتابع بوتفليقة حينها "أن هذا المسعى يهدف للاستجابة لتطلعات الشباب إلى استلام المشعل". كما دعا بوتفليقة المترشح الحر آنذاك الجزائريين إلى الإقبال بقوة على صناديق الاقتراع، مشبها في نفس الوقت الرئاسيات المقبلة بانتخابات تقرير المصير قبيل الاستقلال. وعاد الرئيس أمس ليكرر تلك الوعود من جديد ، حيث تعهد بوتفليقة بتنظيم انتخابات رئاسية مبكرة في حال فوزه، يحدد موعدها مؤتمر وطني، يعمل أيضا على إقرار إصلاحات أساسية.

وجاء تعهد بوتفليقة في إعلان تلاه عبد الغني زعلان مدير الحملة الانتخابية للرئيس الجزائري. «بوتفليقة» يستبق الانتخابات الرئاسية بالتضحية بالقيادات العسكرية وكتب بوتفليقة في الرسالة قائلا: "لقد نمت إلى مسامعي، وكلي اهتمام، آهات المتظاهرين، ولا سيما تلك النابعة عن آلاف الشباب الذين خاطبوني في شأن مصير وطننا" وكرر تعهدا سابقا بإجراء استفتاء على تعديل الدستور. كما وعد الرئيس الجزائريين في حال انتخابه مجددا بإجراء حوار وطني شامل وتنظيم انتخابات رئاسية مبكرة في أقل من سنة ودون مشاركته. وتعهد أيضا بمراجعة القانون الانتخابي وإنشاء آلية مستقلة تتولى تنظيم الانتخابات، وتنفيذ "سياسات عاجلة لإعادة توزيع الثروة الوطنية وإنهاء التهميش بحسب (الخبر)". Advertisements

وبالتزامن مع وعود بوتفليقة أعلن عدد من المرشحين انسحابهم من الترشح منهم علي بن فليس واللواء المتقاعد علي غديري. هذه الوعود لم تكن كافية لإقناع الجزائريين بالتراجع عن الاحتجاجات التي يشهدها الشارع الجزائري، فرغم حفنة الوعود، فإن ذلك لم يوقف التظاهرات التي لم يسبق لها مثيل منذ وصول الرئيس الجزائري إلى السلطة قبل عشرين عاما، ففي العاصمة الجزائرية، خرجت تظاهرات طلابية محاولة التوجه إلى المجلس الدستوري رفضا للعهدة الخامسة. وتظاهر مئات الشباب، مساء الأحد، احتجاجا على تقديم الرئيس ملف ترشحه رسميا، وانتشرت شرطة مكافحة الشغب أمام القصر الحكومي وشارع محمد الخامس، في وسط الجزائر العاصمة، بينما شوهدت طائرات الهليكوبتر تحلق فوق العاصمة، وفقا لـ"سكاي نيوز". وشهد مبنى المجلس الدستوري تعزيزات أمنية مشددة، في آخر يوم لإيداع طلبات الترشح لانتخابات الرئاسة.

صراع تحت «قبة البرلمان» في الجزائر للإطاحة بالرجل الثالث وعمدت القوى الأمنية إلى إغلاق الطرقات المؤدية إلى المجلس، وسمحت للمرشحين فقط للانتخابات الرئاسية بالوصول إليه. السفير الجزائري في فرنسا عبد القادر مسدوة علق على المظاهرات التي تشهدها الجزائر منذ 22 فبرار الماضي احتجاجا على استمرار بوتفليقة في الحكم بالقول إنها" تعكس الممارسة الديمقراطية، وهي علامة صحية للديمقراطية في الجزائر، وتبرز النضج والوعي السياسي للجزائريين". وأكد السفير مسدوة أن الرئيس بوتفليقة، حي يرزق، وأنه هو من قرر الترشح لولاية خامسة بنفسه، وقال للقناة الإخبارية الفرنسية "سي نيوز" اليوم الإثنين: "أقول لكم إن الرئيس بوتفليقة على قيد الحياة فعلا، ليس النظام من قرر مكانه، بل هو من قرر بكل حرية الترشح لعهدة أخرى بعد تقييمه للوضع".

وأضاف: "يعاني الرئيس من متاعب صحية، لم يعد يتمتع بصحة العشرين سنة، لكنه لا يزال لديه رأسه، إنه لائق بدنيا، هو دائما من يتخذ القرارات". بوتفليقة في طريقه لولاية خامسة وعينه على «الدستور» وبرر مسدوة قرار ترشح بوتفليقة لعهدة خامسة، لاعتقاده بأنه لا يزال لديه شيء يقدمه لجعل الجزائر منطقة آمنة، لافتا إلى العديد من السياسيين في العالم الذين يعانون من مشكلات صحية، وليس بوتفليقة فقط.

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