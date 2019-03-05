علاقة العرب والاحتلال..  ماذا يعني تعديل مبادرة السلام العربية؟

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي للمرة الثانية خلال 24 ساعة، يتحدث وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف عن القضية الفلسطينية، لكن تلك المرة عن احتمالية تعديل في مبادرة السلام العربية..

فمن الدوحة بالأمس تحدث إمكانية بلاده في استقبال أبو مازن ونتنياهو والجلوس على مائدة الحوار، واليوم يتحدث الرجل في الرياض عن التطبيع العربي مع الاحتلال.

ومؤخرا، قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، من الرياض إن هناك محاولات جارية لحذف كل ما تم التوصل إليه دولياً بشأن النزاع الفلسطيني الإسرائيلي، معتبراً أن ما يجري هو تقديم التطبيع بين العرب و"إسرائيل"، ثم النظر فيما يمكن تقديمه للفلسطينيين.

وقبل أيام كانت كشفت مصادر فلسطينية رفيعة المستوى في رام الله، عن مساعي لإجراء تعديلات أساسية في مبادرة السلام العربية التي طرحت في قمة بيروت عام 2002 وحددت أسس العلاقات مع "إسرائيل" طوال الأعوام الـ17 الماضية.

وأكدت المصادر الفلسطينية وفق تقارير إعلامية، أن المسؤولين في السعودية وعلى رأسهم الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده محمد، بدؤوا يفكرون جدياً في اتخاذ خطوة من شأنها أن تغير مفاهيم العلاقات العربية مع دولة الاحتلال بشكل جذري.

وأوضحت أن مبادرة السلام العربية التي أطلقت في 2002، لم تبق الدول العربية ملتزمة بأهم بنودها وهو قطع كل أشكال العلاقات الرسمية وغير الرسمية مع "إسرائيل"، وأن السنوات الأخيرة شهدت كسراً وتجاهلاً لهذا البند.

وذكر لافروف، خلال مؤتمر صحفي في الرياض مع وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عادل الجبير، "كل ما يظهر من جديد هو سلبي، فهناك محاولة لحذف كل ما تم التوصل إليه حتى الآن وأقصد بذلك قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة ومبادئ مدريد وأوسلو، ولا سيما مبادرة السلام العربية التي اقترحت حل المشكلة بإعلان حل الدولتين".

وأضاف أن هناك حالياً محاولات لقلب مبادرة السلام العربية رأساً على عقب بتقديم التطبيع أولا بين العرب و"إسرائيل"، ثم النظر هل هناك أي شيء ضروري يمكن فعله بشأن الفلسطينيين.

ويأتي هذا، تزامنا مع اعتراض كل من السعودية والإمارات، على بيان مؤتمر البرلمانيين العرب المنعقد في عمّان، لمطالبته بوقف التطبيع مع "إسرائيل"، بعد أن طالب رئيس مجلس الأمة الكويتي، مرزوق الغانم، بإدراج رفض التطبيع و"تحريمه سياسياً" ضمن البيان الختامي للمؤتمر.

وكان وزير الخارجية الروسي قد زار الدوحة، أمس، حيث التقى أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، ووزير الخارجية الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني.

وأكد لافروف في مؤتمر صحفي مع نظيره القطري اهتمام البلدين باستمرار الحوار المباشر بينهما على أساس الوثيقة المشتركة، وتوسيع العلاقات الثنائية في مجالات مختلفة.

وبشأن القضية الفلسطينية، قال وزير الخارجية الروسي إن بلاده مستعدة لاستقبال الرئيس الفلسطيني محمود عباس ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في موسكو لبدء حوار دون شروط مسبقة.

وجاء الاعتراض على بند التطبيع، خلال أعمال المؤتمر الـ19 للاتحاد البرلماني العربي، الذي انطلقت أعماله في الأردن، الأحد (3 مارس).

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واعتبر رئيس مجلس الشورى السعودي، عبد الله آل الشيخ، أن "الدعوة لوقف التطبيع مع إسرائيل من اختصاص السياسيين وليس البرلمانيين" (في إشارة إلى الغانم)، مطالباً بـ"حذف هذا البند من بيان مؤتمر البرلمانيين العرب".

وفي الإطار ذاته طالب وفد الإمارات أيضاً رئيس مجلس النواب الأردني، عاطف الطراونة، بمراجعة بحث بند وقف التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي، لكن الطراونة تمسّك بالبند، وأكد أن الشعوب ترفض التطبيع.

تجدر الإشارة إلى أن العام الماضي شهدت القضية الفلسطينية انحيازا من قبل واشنطن لصالح الاحتلال، من أجل تصفية القضية الفلسطينية.

وتواصل الإدارة الأمريكية، إصدار قرارات تنتهك الحقوق الوطنية الفلسطينية، وتُشكل خطرا حقيقيا على القضية الفلسطينية، لمساسها بالملفات الأساسية كـ"القدس" و"اللاجئين".

وتنقسم هذه القرارات، وعددها عشرة، لنوعين، الأول يهدف إلى فرض وقائع على الأرض لصالح إسرائيل، كالاعتراف بالقدس عاصمة لها، ونقل السفارة للمدينة، والعمل على تصفية وكالة "أونروا" الأممية، أما الثاني، فهي قرارات عقابية لرفضهم خطة التسوية المرتقبة، المعروفة باسم "صفقة القرن".

ورغم عدم إعلان واشنطن حتى الآن لخطتها للتسوية (صفقة القرن)، لكن تسريبات متواترة، (إسرائيلية وأمريكية وفلسطينية) أكدت أنها تتضمن انتقاصا خطيرا للحقوق الفلسطينية، وبخاصة فيما يتعلق بمدينة القدس، وملف اللاجئين، والاستيطان.

وبحسب العديد من المصادر، فإن الخطة تقوم على منح الفلسطينيين حكما ذاتيا في الضفة الغربية، مع الاعتراف بشرعية الاستيطان الإسرائيلي فيها، كما تسعى الخطة لإنهاء حق العودة للفلسطينيين، وشطب قضية اللاجئين.

وتدعو الخطة أيضا إلى الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل فقط، ومنح الفلسطينيين عاصمة في ضاحية "أبو ديس"، القريبة من المدينة.

ويتوقع مراقبون فلسطينيون مواصلة الإدارة الأمريكية فرض القرارات العقابية حتّى قبول القيادة السياسية الفلسطينية بـ"الخطة الأمريكية للسلام"، ومن أهم قرارات ترامب التي ضيقت الخناق على الفلسطينيين:

الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، وهو ما أقر في 6 ديسمبر 2017، وكذلك تقليص المساعدات لـ"أونروا، ونقل السفارة للقدس بعد نحو 5 شهور من قرار واشنطن الأول، بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، نقلت سفارتها فعليا من تل أبيب إلى المدينة في 14 من مايو الماضي.

أيضا، قطع كامل المساعدات عن "أونروا": وفي بيان لها، قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية، هيذر ناورت، إن واشنطن قررت عدم تقديم المزيد من المساهمات للأونروا بعد الآن، في حين أن40 ألف لاجئ فلسطيني فقط، فإدارة ترامب بدعم من صهره ومستشاره جاريد كوشنر، وأعضاء في الكونجرس، يعملون على إنهاء وضعية "لاجئ" لملايين الفلسطينيين من أجل وقف عمل وكالة غوث وتشغيل الفلسطينيين (أونروا).

بالإضافة إلى قطع كامل المساعدات للسلطة الفلسطينية، وكذلك وقف دعم مستشفيات القدس، وإغلاق مكتب منظمة التحرير الفلسطينية بواشنطن، وإغلاق الحسابات المصرفية للمنظمة بواشنطن.

وأيضا، اقتطاع 10 ملايين دولار من تمويل برامج شبابي، ومؤخرا طرد السفير الفلسطيني من واشنطن، وكذلك الحديث عن قرب تسوية صفقة القرن، قبل أن تأتي أمريكا اليوم بدمج قنصليتها بسفارتها بالقدس المحتلة.