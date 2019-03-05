دخل حيز التنفيذ| اتفاق الصيد البحري مع المغرب.. صفعة جديدة للبوليساريو

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي صفعة جديدة وجهها المغرب لجبهة البوليساريو، بعد تجاوز اتفاق الصيد البحري آخر مراحل المصادقة عليه من الجانب الأوروبي، ودخوله حيز التنفيذ.

وصادق مجلس الاتحاد الأوروبي، في بروكسل، على القرار المتعلق بالتوقيع على اتفاق الشراكة في مجال الصيد البحري المستدام مع المغرب، وبروتوكول تطبيقه، وكذا تبادل الرسائل المصاحبة له، مما يمهد الطريق لدخوله حيز التنفيذ.

ورغم جهودها المضنية لمحاولة عرقلة القرار، فشلت جبهة البوليساريو الانفصالية والتي تنازع الصحراء مع المغرب في انتزاع اعتراف أوروبي بسيادتها على الأقاليم الجنوبية.

مصادقة أوروبية

وتأتي هذه المصادقة بعد موافقة البرلمان الأوروبي، في 12 فبراير الماضي، على هذا القرار، وهو ما يعتبر، على مستوى الشكل، آخر مرحلة للتصديق من قبل الجانب الأوروبي.

وسيعرض الاتفاق على الهيئات التنفيذية والتشريعية المغربية من أجل المصادقة، وفق ما أكدته وكالة المغرب العربي للأنباء "الوكالة الرسمية في المغرب".

وقال بيان لمجلس الاتحاد الأوروبي، إن "البروتوكول الرباعي الذي يتم بموجبه تنفيذ هذا الاتفاق يمنح إمكانيات الصيد للاتحاد الأوروبي مقابل مبلغ مالي يصل إلى 208 ملايين يورو".

وأكد البيان أن "جزءًا كبيرًا من هذا المبلغ سيخصص للنهوض بالتنمية المستدامة لاقتصاد الصيد البحري في المغرب، بما في ذلك الأقاليم الجنوبية للمملكة".

ويشير مجلس الاتحاد الأوروبي في قراره إلى أن "الهدف من هذا الاتفاق هو تمكين الاتحاد الأوروبي والمغرب من التعاون بشكل أوثق من أجل النهوض بسياسة مستدامة للصيد البحري، والاستغلال المسؤول للموارد البحرية في منطقة الصيد التي حددها الاتفاق، ودعم جهود المملكة الرامية إلى تطوير القطاع والاقتصاد الأزرق عمومًا".

وتم التوقيع على اتفاق الصيد البحري الجديد بين المغرب والاتحاد الأوروبي في 14 يناير الماضي ببروكسل.

مكسب سياسي

يشار إلى أن الاتفاق الذي صوت عليه البرلمان الأوروبي، لا يرى فيه المغرب مكسبا اقتصاديا فقط، بجني 50 مليون أورو سنويا، على امتداد أربع سنوات، وإنما مكسبا سياسيا كذلك، حيث يشمل الاتفاق المياه المغربية بما فيها الصحراء المغربية، والتي نجح في تضمينها بالاتفاق رغم جهود انفصاليي "البوليساريو" للعرقلة.



وتعتبر الرباط هذه الخطوة جوابًا على التساؤلات حول إدراج إقليم الصحراء المتنازع عليه في هذا الاتفاق، بالنظر إلى أن منطقة الصيد البحري تمتد من خط العرض 35 إلى خط العرض 22؛ أي من ”كاب سبارطيل“ شمال المغرب إلى غاية ”الرأس الأبيض“ الواقع في الإقليم المذكور.

جبهة البوليساريو

ولعبت جبهة ”البوليساريو“ خلال فترة المفاوضات بورقة الثروات الطبيعية للصحراء الغربية المتنازع عليها لعرقلة هذا الاتفاق، وراهنت بقوة على تعثره، واستثناء الصحراء الغربية منه.

وحاولت جبهة "البوليساريو" الانفصالية عرقلة الاتفاق الجديد، بمراسلة الاتحاد الأوربي، وعدد من برلمانييه، لمنع توقيع اتفاق مع المغرب، يشمل مياه الأقاليم الجنوبية، لأنها تعتبر أنه ليس من حق المغرب توقيع اتفاق، يشمل أقاليمه الجنوبية.

وذلك استنادًا إلى قرار سابق، صادر عن محكمة العدل الأوربية، غير أن المغرب، وحلفاءه الأوربيين، يعتبرون أن القرار القضائي كان يشمل الاتفاق السابق، ولا يمكن تنفيذه على الاتفاق الحالي للصيد البحري.

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وبعد التوقيع، أعلنت أمانة التنظيم السياسي لجبهة البوليساريو أنه سيتم الطعن من جديد أمام المحكمة الأوروبية في قرار البرلمان الأوروبي بخصوص مصادقته على اتفاقية المنتجات الزراعية والصيد البحري مع المغرب والتي تشمل الجزء المحتل من الصحراء الغربية، مؤكدة أن معركة الثروات الصحراوية تشكل عاملا كبيرا من عوامل الضغط على العدو المغربي.

وأكدت أمانة التنظيم السياسي للجبهة في بيان لها أن المعركة ستكون حتمية بين الجهازين القضائي والتنفيذي على المستوى الأوروبي، خاصة وأنه لا أحد يعترف للمغرب بالسيادة علىالصحراء الغربية بما في ذلك الاتحاد الأوروبي نفسه الذي عبر عن ذلك في ديباجة هذا القرار.

وأدانت البوليساريو مجددا قرار البرلمان الأوروبي التي رأت أنه "يضع الاتحاد الأوروبي في تناقض صارخ بين قرارات محكمة العدل الأوروبية ومواقف الاتحاد الأوروبي التي تسعى إلى ممارسة النهب والاستنزاف في وضح النهار، مؤكدة أن معركة الثروات الصحراوية تشكل عاملا كبيرا من عوامل الضغط على العدو المغربي، وهو ما يترجم حجم الضجيج الدعائي والإعلامي الصادر عن المحتل المغربي في هذا الظرف بالذات"، على حد وصف البيان.

و أضاف البيان: "لا مجال للشك أنه سيتم الطعن في هذا القرار أمام المحكمة الأوروبية من جديد، مما يجعل المعركة حامية بين الجهازين القضائي والتنفيذي على المستوى الأوروبي خاصة وأنه لا أحد يعترف للمغرب بالسيادة على الصحراء الغربية بما في ذلك الاتحاد الأوروبي نفسه الذي عبر عن ذلك في ديباجة هذا القرار".

وفي السياق ذاته، اعتبر البيان أن "المكسب الكبير المحقق في هذا المجال هو قرار المحكمة الأوروبية الذي يعترف بالجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب بصفتها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الصحراوي، وهذا المكسب يحظى بدعم داخل الاتحاد الأوروبي خاصة في أوساط كتل برلمانية كبيرة تمثل مواقف دولها الرافضة لموقف الشراكة مع المغرب على حساب الشعب الصحراوي وحقوقه المشروعة".

كما دعت أمانة التنظيم السياسي الشعب الصحراوي إلى ضرورة التعامل بحيطة وحظر شديدين مع الدعاية المغالطة للمغرب ومحاربتها من خلال وحدة الكلمة ورص الصف الوطني، والتشبث بالممثل الشرعي والوحيد للشعب الصحراوي الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء وواد الذهب (البوليساريو)، على حد صف البيان.

صراع مستمر

وأخفقت جهود الأمم المتحدة مرارا في التوصل إلى تسوية للمنطقة المتنازع عليها بين المغرب وجبهة البوليساريو المدعومة من الجزائر.

وعرض المغرب في المفاوضات الأممية الأخيرة حكما ذاتيا على الصحراء الغربية وهي منطقة قليلة السكان ولديها مصايد غنية واحتياطات من الفوسفات وقد تضم أيضا احتياطات من النفط والغاز.

لكن جبهة البوليساريو، التي حملت السلاح حتى تم التوصل لوقف لإطلاق النار في عام 1991، رفضت ذلك وتريد إجراء استفتاء على استقلال الصحراء الغربية.

ويعود الصراع حول الصحراء الغربية إلى عام 1975 ويضع المغرب الذي يقول إن المنطقة جزء من أراضيه في مواجهة جبهة بوليساريو المدعومة من الجزائر.

وأدى هذا النزاع بين المغرب وجبهة "البوليساريو" إلى حرب استمرت حتى عام 1991 حين تم الاتفاق على وقف لإطلاق النار، ونشرت الأمم المتحدة قوة لمراقبة احترام الهدنة، على أساس إجراء استفتاء حول مصير المنطقة وهو ما لم يحدث كما فشلت محاولات للتوصل إلى اتفاق دائم.

وكانت الأمم المتحدة قد اقترحت عام 2001 إجراء استفتاء للصحراويين على الاستقلال أم البقاء كإقليم مغربي، ولكن حصل خلاف بين المغرب والبوليساريو في شأن تحديد "الصحراويين" الذين يحق لهم التصويت، ذلك أن كل طرف يشكك بالسكان المقيمين في مناطق الطرف الآخر.

ويتهم المغرب قادة البوليساريو بالفساد والاستفادة من مشكلة اللاجئين عبر الحصول على المساعدات الدولية والاتجار بها بدل إيصالها إلى مستحقيها من اللاجئين.

في المقابل، يعزو الصحراويون المطالبون بالاستقلال تمسك المغرب بالسيادة على "الصحراء الغربية" إلى وجود ثروات كبيرة في أراضيها وبخاصة الفوسفات والثروة البحرية الهائلة، فضلاً عن كون "الصحراء" ثلث مساحة المغرب.

وفي 2015، قدم مبعوث الأمم المتحدة تقريره إلى مجلس الأمن، فأقر بفشله في تقريب وجهات النظر خلال الجولات الثلاث التي قام بها مع أطراف النزاع.

وتبدو قضية "الصحراء الغربية" مستعصية على الحل بسبب رفض الطرفين تسوية.