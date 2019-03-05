تسلا تكشف عن سيارتها الجديدة "واي" 14 مارس

قال إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة تسلا لصناعة السيارات الكهربائية، إن الشركة ستكشف عن طرازها الجديد "واي" في 14 مارس/آذار.

وأضاف ماسك في تغريدة: "الطراز (واي) كونه سيارة رياضية متعددة الاستخدامات، أكبر بنحو 10% من الطراز (3) ولذا سيتكلف نحو 10% أكثر وسيكون مداه أقل بقليل على البطارية نفسها".

ويستهدف مصنع الشركة في شنجهاي شرقي الصين إنتاج الطرازين (3 وواي) بطاقة سنوية 250 ألف سيارة.

وفي وقت سابق هذا الأسبوع طرحت تسلا نسخة بسعر 35 ألف دولار من الطراز "3 سيدان"، وأشارت إلى أن المبيعات العالمية ستكون عبر الإنترنت فحسب، في إطار خطوات تستهدف زيادة الطلب وخفض التكاليف.