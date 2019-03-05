دبي - بواسطة محمد فارس © القيادي بعد تجريمها والتحذير منها.. مُبتكر لعبة مومو يعلن مفاجأة للخائفين منها

تحذيرات كثيرة من جهات وحكومات للأسر بلادهم من لعبة مومو MOMO وتأثيرها على أطفالهم ولكن يبدو أنه لم يعد هناك أي داعٍ لهذه الأحاديث بعد تصريحات الياباني كيسوكي آيزو، مبتكر اللعبة، الذي أشار إلى أن "مومو قد ماتت وأصبحت غير موجودة ولعنتها ولت".

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ونقلت صحيفة صن البريطانية، عن كيسوكي صاحب الـ 43 سنة، قوله:"لا داع للخوف الآن.. مومو لم تعد موجودة ولم أكن أهدف إلى استمراريتها أبدًا فعلى الأهالي أن يطمئنوا الآن".

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وكان الرجل الياباني قد ابتكر الدمية، التي أطلق عليها عام 2016 الطائر الأم، حينما كشف عنها في معرض فني أُقيم حينها بعاصمة بلاده طوكيو؛ حيث استوحى تصميم الدمية ذات العيون الجاحظة والابتسامة المخيفة من أفلام الرعب بهدف إخافة الناس.المزيد:

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