دبي - بواسطة محمد فارس أوبو تطلق Realme 3 بمزايا راقية ومستشعر لبصمة الإصبع بسعر منخفض © Tech World قدمت بواسطة

أطلقت شركة أوبو هاتف علامتها التجارية المنفصلة Realme 3 مدعم بمزايا أقل ما يمكن وصفها بالرائعة مقارنة مع سعره، حيث يظهر بشكل الهواتف الرائدة للشركات الأخرى ونخص هنا هاتف ون بلس 6 من حيث التصميم العام للهاتف بوجود نتوء قطرة الماء.

يملك الهاتف شاشة LCD بقياس 6.22 بوصة بدقة 720 بكسل بحواف كما المعتاد في نسخه السابقة مع وجود الحافة السلفية العريضة في الواجهة، من الخلف يظهر الهاتف بتقوس طفيف في الأطراف مع احتوائه على مستشعر بصمة إصبع على الظهر.

الكاميرا الأمامية 13 ميجا بكسل ويملك كاميرا مزدوجة رئيسية بدقة 13 ميجا بكسل والأخرى بدقة 2 ميجا بكسل، فيما يعمل بمعالج ميدياتك Helio P70 خاص بالنسخ داخل الهند و طراز P30 للنسخ الخارجية.

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ذاكرته العشوائية يمكن ترقيتها لحد 4 جيجا بايت كذلك ذاكرة التخزين لحد 64 جيجا بايت؛ فيما يمكن تزويده بذاكرة حارجية بحد أقصى 256 جيجا بايت، ويجمل بطارية بسعة 4230 مللي أمبير ويعمل بنظام تشغيل أوبو ColorOS 6.0 المبني على نسخة أندرويد 9.

فيما يبلغ سعر نسخة 3 جيجا بايت من الذاكرة العشوائية مع 32 جيجا بايت من ذاكرة التخزين الداخلية 125 دولار؛ بينما بدعم 4 جيجا بايث ذاكرة عشوائية ومضاعفة وحدة التخزين يصل ثمنه 155 دولار ويتوفر بثلاثة ألوان الأسود والأزرق والكحلي القاتم.

التدوينة أوبو تطلق Realme 3 بمزايا راقية ومستشعر لبصمة الإصبع بسعر منخفض ظهرت أولاً على عالم التقنية.