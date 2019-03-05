صورة: إطلاق نسخة مرصعة بالذهب والأحجار الكريمة لآيفون XS و XS MAX

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كشفت شركة كافيار الروسية، الشهيرة بصناعة نسخ فارهة من الهواتف الحديثة، عن نسختين جديدتين من هاتفي آيفون XS و XS MAX مرصعتين بالألماس والأحجار الكريمة تُزين واجهتهما الخارجية.
فيديو: هواوي تكشف عن هاتفها الذكي الجديد القابل للطي Mate X.. ما سعره؟ alqiyady 1 فيديو: هواوي تكشف عن هاتفها الذكي الجديد القابل للطي Mate X.. ما سعره؟
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وأشارت شركة كافيار الروسية، إلى أن العمل على النسختين الفارهتين لآيفون XS و XS MAX استغرق 12 يومًا؛ حيث يصل سعر الأول لـ 6390 دولارًا بينما الثاني 7670 للنسخة التي تأتي بذاكرة تخزين 512 جيجا بايت.
آبل تُعلن رسميًا عن هاتفيها الجديدين: آيفون XS و آيفون XS MAX alqiyady 1 آبل تُعلن رسميًا عن هاتفيها الجديدين: آيفون XS و آيفون XS MAX
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وكانت شركة آبل الأمريكية، قد كشفت خلال مؤتمرها السنوي في سبتمبر الماضي 2018 عن هاتفيها: آيفون XS و آيفون XS MAX؛ حيث يُعدان نسخة جديدة مُحدثة من هاتف آيفون X الذي طُرح العام الماضي.
© alqiyady صورة: إطلاق نسخة مرصعة بالذهب والأحجار الكريمة لآيفون XS و XS MAXالمزيد:
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