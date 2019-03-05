دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة إنتل وكوالكم تستعرضان نماذج لمودم الجيل الخامس الداعم للحواسيب

سلط كونجرس الهواتف العالمي (MWC 2019) الضوء على نماذج للهواتف الذكية التي زودت بمودمات الجيل الخامس، لكن عجلة التقدم وتوسيع نطاق دعم شبكات الجيل الخامس لم تقتصر فقط على الهواتف الذكية؛ فقد أشار تقرير لموقع AnandTech إلى استعراض كل من إنتل وكوالكوم لنموذجيهما الخاصين لمودمات الجيل الخامس الداعمة لأجهزة الحاسوب المكتبية كما الحواسيب المحمولة ضمن جولات الكونجرس.

حيث تم تصنيع نموذج وحدة شركة إنتل اللاسلكية للجيل الخامس من قبل الشركة الصينية الرائدة في مجال حلول وتصنيع الوحدات اللاسلكية Fibocom Wireless باستخدام مودم إنتل XMM8160 ليدعم بذلك موجات mmWave ونطاق تردد الطيف sub 6GHz لمعيار الجيل الخامس، فيما اعتمدت وحدة كوالكوم على مودمها التي أعلنت عنه مؤخراً X55.

وكان من الواضح استهداف الشركتين بشكل خاص للشركات المصنعة للحواسيب حيث أن هذه المودمات تعتمد على تقنية الجيل القادم لتوصيل المكونات الداخلية في الأجهزة أو ما يعرف بـ M.2، مما قد ينفي إمكانية ترقية المستخدمين لأجهزتهم الحالية عبر قطع خارجية مضافة، فيما من المتوقع أن يتم إطلاق أولى الأجهزة المدعومة بهذه التقنية خلال عام 2020.

التدوينة إنتل وكوالكم تستعرضان نماذج لمودم الجيل الخامس الداعم للحواسيب ظهرت أولاً على عالم التقنية.