شكرا لقرائتكم خبر عن الاحتلال الإسرائيلى يعتقل 12 فلسطينيا من الضفة الغربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلى، اليوم الثلاثاء، 12 فلسطينيا من محافظات الضفة الغربية.

وذكر نادى الأسير الفلسطينى - فى بيان اليوم - أن الاحتلال اعتقل 4 فلسطينين من محافظة بيت لحم، و3 من محافظة رام الله والبيرة، إضافة إلى 2 من كل من مخيم جنين ومحافظة الخليل، وآخر من محافظة سلفيت.

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