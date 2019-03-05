شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش السورى يهاجم اهدافا لتنظيم داعش فى الصحراء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكرت صحيفة الوطن السورية اليوم الثلاثاء أن الجيش السورى شن ضربات جوية على متشددين من تنظيم داعش الإرهابى واشتبك معهم فى وسط سوريا.

ويشير اندلاع الاشتباكات فى منطقة السخنة الواقعة بين تدمر ودير الزور أمس الاثنين إلى موطئ قدم مازال التنظيم المتشدد يحتفظ به غربى نهر الفرات فى الوقت الذى تسعى قوات مدعومة من الولايات المتحدة لانتزاع السيطرة على آخر جيب له شرقى النهر.

وذكرت صحيفة الوطن نقلا عن مصدر عسكرى أن "الطيران الحربى فى سلاح الجو السورى نفذ نهار أمس عدة غارات جوية استهدف خلالها تحركات لداعش فى البادية الشرقية وتحديداً على إحدى الطرق الترابية المؤدية إلى بلدة السخنة وإلى الجنوب الشرقى من البلدة".

وتفرض قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من الولايات المتحدة حصارا على قرية الباغوز آخر جيب لتنظيم داعش الإرهابى شرقى نهر الفرات منذ عدة أسابيع.

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وقال متحدث باسم قوات سوريا الديمقراطية أمس الاثنين إن نحو 200 من المتشددين سلموا أنفسهم فى الباغوز بعد معارك ضارية فى مطلع الأسبوع لكن نحو ألف ما زالوا متحصنين هناك. وستمثل هزيمة التنظيم فى الباغوز علامة فارقة لكنه سيظل يشكل تهديدا داخل سوريا والعراق.

واستعاد الجيش السورى السخنة من تنظيم داعش الإرهابى فى عام 2017 ودفع المتشددين للتقهقر فى وسط سوريا باتجاه الطريق الصحراوى السريع الحيوى الذى يصل بين تدمر ودير الزور.

لكن مصدرا مقربا من السلطة فى دمشق قال إن بعض مقاتلى التنظيم ظلوا فى المناطق الصحراوية المحيطة ونفذوا هجمات على مواقع وقوافل للجيش.