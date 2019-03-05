الشيخة موزا تتحدث عن مشاركة قطر في حل أزمة عالمية

وقالت موزا إن قطر ستوفر 3 ملايين فرصة عمل للشباب حول العالم، ودعت الشيخة موزا الشركات لخلق 5 ملايين فرصة بحلول 2022.
وتابعت موزا التزام "صلتك" بمعالجة مشكلة البطالة المتزايدة بين الشباب "من خلال التمكين الاقتصادي والاجتماعي، لاسيما في المناطق النامية التي تزداد فيها أعداد الشباب".
وأكدت موزا أن المؤسسة بدأت عام 2008 كمبادرة عالمية ينصب تركيزها الرئيسي على منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لتمكين شبابنا، وسرعان ما حظيت بدعم وكالات الأمم المتحدة والحكومات والمنظمات غير الحكومية والشركات والبنوك والأفراد.
وأضافت أن "صلتك" انتهجت أسلوبا خلاقا ومبتكرا عند التعامل مع المشكلات التي تواجهها هذه المجتمعات، إذ سعينا لخلق برامج مستدامة ذات تأثير تحويلي على مسببات تلك المشكلات من الجذور، وليس فقط معالجة أعراضها".
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