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وقال ظريف خلال مقابلة مع قناة الفرات العراقية: "نحن لم ولن نسعى لحذف السعودية من المنطقة، أنا قبل خمسة سنوات كنت مستعدا للذهاب إلى السعودية".
وتابع "في أي وقت يكون مناسب للسعوديين، نحن مستعدون للتعاون".
يشار إلى أن العلاقات الدبلوماسية الإيرانية — السعودية مقطوعة منذ يناير 2016، عقب الهجوم على البعثات الدبلوماسية السعودية في إيران وإحراقها.
كانت هذه تفاصيل خبر تصريحات إيرانية مفاجئة حول علاقتها بالسعودية: لا نسعى لحذفها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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