تصريحات إيرانية مفاجئة حول علاقتها بالسعودية: لا نسعى لحذفها

facebook.com

طهران —سبوتنيك. وأكد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، اليوم الثلاثاء، استعداد بلاده للتعاون مع السعودية ، مشددا على أن طهران لا تسعى لحذف الرياض من المنطقة.

وقال ظريف خلال مقابلة مع قناة الفرات العراقية: "نحن لم ولن نسعى لحذف السعودية من المنطقة، أنا قبل خمسة سنوات كنت مستعدا للذهاب إلى السعودية".

وتابع "في أي وقت يكون مناسب للسعوديين، نحن مستعدون للتعاون".

يشار إلى أن العلاقات الدبلوماسية الإيرانية — السعودية مقطوعة منذ يناير 2016، عقب الهجوم على البعثات الدبلوماسية السعودية في إيران وإحراقها.