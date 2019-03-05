الخليج - واس تراجعت أسعار النفط اليوم، ففي الساعة 0740 بتوقيت جرينتش، كانت العقود الآجلة للخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط عند 56.31 دولار للبرميل، منخفضة 28 سنتا بما يعادل 0.5% عن تسويتها السابقة. وسجلت عقود خام برنت 65.37 دولار للبرميل، بانخفاض 30 سنتا أو 0.5%.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تراجع #أسعار_النفط اليوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.