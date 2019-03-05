أبرز مباريات #الثلاثاء “6 مارس”

الخليج - حسن القبيسي يستضيف العين الإماراتي الهلال السعودي ، ويحل السد القطري ضيفاً على الاهلي السعودي ضمن مباريات دوري أبطال آسيا ، وفي دوري أبطال أوروبا يلتقي بروسيا دورتموند مع توتنهام وريال مدريد مع أياكس . وفيما يلي أبهم مباريات الثلاثاء الـ 5 من شهر مارس :

دوري أبطال أوروبا 23:00 بروسيا دورتموند × توتنهام 23:00 ريال مدريد × أياكس دوري أبطال آسيا 11:30 ميلبورن فيكتوري × دايغو 13:00 كاشيما أنتلرز × جوهور دارول تاكزيم 13:30 جيونغنام × شاندونغ ليونينغ 15:00 غوانغزو × سانفريس هيروشيما 18:00 بيروزي × باختاكور 18:15 الدحيل × الاستقلال 18:20 العين × الهلال 20:15 الاهلي × السد

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