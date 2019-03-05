قمة خليجية بنكهة خليجية بين #العين و #الهلال

الخليج - أ ف ب

سيكون العين الاماراتي على موعد مع قمة خليجية مبكرة في مواجهة ضيفه الهلال السعودي اليوم الثلاثاء، في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثالثة لدوري أبطال آسيا لكرة القدم.

وتشهد مباراة اليوم عودة المدرب الكرواتي زوران ماميتش إلى مدينة العين، التي قاد فريقها من 2017 حتى يناير (كانون الثاني) 2019 قبل قراره الرحيل للهلال، وشاءت الصدف أن تكون مباراته القارية الأولى في مواجهة فريقه السابق.

وستحمل المواجهة الـ13 بين الفريقين في دوري الأبطال طابعاً خاصاً، بسبب وجود ماميتش الذي أشعل القمة بتصريحات نارية، عندما اعتبر أن ثمة فارق كبير بين الفريقين حالياً لصالح بطل الدوري السعودي.

وفقد العين، وصيف مونديال الأندية 2018 الذي استضافته أبوظبي بخسارته في النهائي أمام ريال مدريد الاسباني بطل أوروبا 1-3، صانع ألعابه عمر عبدالرحمن (عمروي)، الذي رحل في الصيف إلى الهلال (يغيب حالياً بسبب الإصابة)، ثم لاعبه المصري حسين الشحات الذي انتقل إلى مواطنه الأهلي، كما أن جناحه البرازيلي كايو فرنانديز لم يجدد عقده الذي ينتهي في يونيو (حزيران)، شأنه شأن آخرين أبرزهم الحارس الدولي خالد عيسى.

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ويقترب العين من فقدان لقب الدوري المحلي، إذ يبتعد عن الشارقة المتصدر بفارق 8 نقاط، بينما يتصدر الهلال حامل اللقب، ترتيب الدوري السعودي بفارق ست نقاط عن أقرب منافسيه.

لكن إداري العين مطر الصهباني سعى لطمأنة المشجعين بأن الفريق الذي أحرز لقب دوري الأبطال في 2003 والوصافة في 2005 و2016، سيظهر بشكل مختلف في المسابقة القارية.

ويفتقد العين أمام الهلال لاعبه فيرنانديز بسبب الإيقاف، وسيعتمد على السويدي ماركوس بيرغ والياباني تسوكاسا شيوتاني، والمالي تونغو دومبيا الذي شارك في صفوفه بكأس العالم للأندية ولم يتم قيده محلياً، قبل أن يتم إدراجه في القائمة الآسيوية على حساب البرتغالي روبن روبيرو.

ويعتمد الهلال، الذي ودع النسخة الماضية من دور المجموعات دون أي فوز، على الفرنسي بافيتيمبي غوميس، والإيطالي سيباستيان جوفينكو والبرازيلي كارلوس إدواردو والأسترالي ميلوس ديجينيك، بينما يغيب سالم الدوسري للإيقاف، وسلمان الفرج ونواف العابد وعبدالله عطيف للإصابة.