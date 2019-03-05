صحف سعودية: بوتفليقة مرشحا لولاية قصيرة أخيرة

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الصحف تناولت تعمد الميليشيات الحوثية تدمير مخازن الغذاء في مدينة الحديدة واندلاع اشتباكات بالمدينة، خلال الساعات الأخيرة، هي الأشد منذ أسابيع بين الحوثيبن وقوات المقاومة

طالعتنا الصحف السعودية الصادرة صباح اليوم الإثنين، على الأحداث التي تشهدها الجزائر كما تناولت العديد من الموضوعات الأخرى التي استعرضت الشأن المحلي والعربي والإقليمي والدولي. في افتتاحيتها كشفت صحيفة "الشرق الأوسط" أن الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، وضع مساء أمس، حدا للتكهنات حول ترشحه لولاية خامسة، معلنا في رسالة بثّها التليفزيون الرسمي أنه أودع ملفه لدى المجلس الدستوري. وفي اعتراف بالمعارضة العارمة لاستمراره في الحكم، تعهد بأن يدعو، في حال فوزه، إلى انتخابات مبكرة لن يشارك فيها.

وأكد بوتفليقة، في رسالته التي تلاها نيابة عنه مدير حملته الجديد عبد الغني زعلان، متابعته لحراك الشارع، وتعهد بإعداد دستور جديد يُزكّيه الشعب عن طريق الاستفتاء، يكرس لميلاد جمهورية جديدة ونظام جزائري جديد ووضع سياسات عمومية عاجلة كفيلة بإعادة التوزيع العادل للثروات الوطنية، وبالقضاء على جميع أوجه التهميش

وأكد بوتفليقة، في رسالته التي تلاها نيابة عنه مدير حملته الجديد عبد الغني زعلان، متابعته لحراك الشارع، وتعهد بإعداد دستور جديد يُزكّيه الشعب عن طريق الاستفتاء، يكرس لميلاد جمهورية جديدة ونظام جزائري جديد ووضع سياسات عمومية عاجلة كفيلة بإعادة التوزيع العادل للثروات الوطنية، وبالقضاء على جميع أوجه التهميش والإقصاء الاجتماعيين، بالإضافة إلى تعبئة وطنية فعلية ضد جميع أشكال الرشوة والفساد. وأشارت الصحيفة إلى أن مئات الشبان تظاهروا مساء أمس الأحد، وسط الجزائر العاصمة وفي مناطق أخرى، احتجاجا على تقديم الرئيس عبد العزيز بوتفليقة ملف ترشحه رسميا للانتخابات الرئاسية في 18 أبريل لولاية خامسة. وذكرت صحيفة "عكاظ" تحت عنوان "رسالة تعهدات من بوتفليقة: انتخابات مبكرة وجمهورية جديدة"، أن الرئيس الجزائري تعهد في رسالة ترشحه للانتخابات الرئاسية، أمس، بالمكوث في السلطة عاما واحدا في حال فوزه، واعدا بإجراء انتخابات مبكرة لا يكون مرشحا فيها. وبينما لم يحضر بوتفليقة إلى المجلس الدستوري لتقديم أوراق ترشحه بنفسه لظروفه الصحية، قدم مدير حملته عبد الغني زعلان، أوراق الترشح رسميا، وأعلن زعلان رسالة بوتفليقة في بيان تليفزيوني. وحول الأوضاع في اليمن، ذكرت صحيفة "الحياة" أن وزير الإعلام اليمني معمر الأرياني أكد أن كل الاحتمالات في شأن صنعاء مفتوحة. Advertisements وطالب وزير الإعلام المجتمع الدولي والأمم المتحدة باتخاذ موقف واضح من الانتهاكات التي تقوم بها الميليشيا الحوثية في محافظة حجة بقصف المناطق السكنية وترويع النساء والأطفال وتهجيرهم، مشيرا إلى أن الرئيس عبدربه منصور هادي ونائبه الفريق علي محسن صالح يتابعان بشكل مستمر مجريات الأمور وتطورات الأحداث في حجور والمناطق المجاورة لها.

وأوضح أنها امتداد لمسلسل الجرائم والانتهاكات المرتكبة ضد الإنسانية التي مارستها الميليشيا منذ انقلابها على الدولة في حق المواطنين في مناطق سيطرتها. وتحت عنوان "تحذير بريطاني من حرب شاملة في اليمن"، ذكرت "الشرق الأوسط" أن وزير الخارجية البريطاني جيريمي هنت زار أمس، عدن، في ختام جولته في المنطقة بهدف تعزيز فرص السلام في اليمن، والضغط على الميليشيات الحوثية لتنفيذ اتفاق استوكهولم. وبينما أبدى هنت، بعد مباحثاته مع نائب رئيس الوزراء اليمني أحمد سعيد الخنبشي ووزير الخارجية خالد اليماني، مخاوفه من عودة الأوضاع في اليمن إلى حرب شاملة بسبب عدم تنفيذ الاتفاق بين الحكومة الشرعية والجماعة الحوثية.

صحيفة "الوطن" كشفت عن تعمد الميليشيات الحوثية تدمير مخازن الغذاء في مدينة الحديدة، كما قالت مصادر إن اشتباكات اندلعت في المدينة، خلال الساعات الأخيرة، هي الأشد منذ أسابيع بين ميليشيات الحوثي وقوات المقاومة المشتركة. وكشفت "الشرق الأوسط" أن القنصلية الأمريكية في القدس تغلق أبوابها اليوم مندمجة في السفارة الأمريكية بالمدينة في خطوة أثارت غضب الفلسطينيين مجددا.

وحول الأزمة بين الهند وباكستان، أوضحت "عكاظ" تحت عنوان "هدوء بين الهند وباكستان.. وتوتر في كشمير"، أنه في الوقت الذي خفضت فيه الهند وباكستان على ما يبدو من حدة خلافات كادت تسفر عن نشوب حرب أخرى بينهما، أودت حملة كبيرة على التشدد في كشمير الهندية بحياة أعداد كبيرة من أفراد الأمن والمتشددين على حد سواء. وأعلن الجيشان الهندي والباكستاني أمس، أن الهدوء النسبي ساد على خط المراقبة، الذي يمثل الحدود الفعلية بين الجارتين المسلحتين نوويا، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

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