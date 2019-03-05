تقارير سوداء تنتظر المتهور.. هل يغادر ترامب البيت الأبيض؟

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي اتهامات جديدة تطارد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على خلفية إطلاق اللجنة القضائية بمجلس النواب الأمريكي، تحقيقاً جديداً يؤكد احتمالية عرقلة الرئيس الأمريكي الذي يوصف " بالمتهور"، في عملية قد تهدد بعزله في حال ثبوت التهم.

وبموجب هذا التحقيق فإن رئيس اللجنة القضائية في مجلس النواب، جيري نادلر، سيقود أي إجراءات تتعلق بإقالة ترامب إذا ثبتت الاتهامات.

وبالرغم من حديث ترامب لمرات عديدة عن قوته في القبض بيد من حديد على صنع القرار الأمريكي، إلا أن الخناق يشتد على الرجل، نظرا لكثرة خصومه حتى وإن كانوا من الحزب الجمهوري.

من جانبه اعتبر الرئيس الأمريكي التحقيقات الديمقراطية "حملة كاذبة" ضده، لكنه في نفس الوقت تعهد بـ "التعاون".

وطلب نادلر وثائق من 60 شخصاً وكياناً قريبين من الرئيس ترامب، ومن بينهم وزارة العدل والبيت الأبيض ومنظمة ترامب، بشأن انتهاكات ارتكبها مستفيداً من منصبه.

وقال نادلر لمحطة تلفزيون (إيه.بي.سي): إن "اللجنة تريد الحصول على وثائق من وزارة العدل، ونجل ترامب، وكبير المسؤولين الماليين في مؤسسة ترامب آلين ويسيلبرغ، ضمن آخرين".

وأضاف: "سنفتح تحقيقات بشأن إساءة استخدام السلطة والفساد، وعرقلة سير العدالة"، موضحاً: "مهمتنا هي حماية القانون".

وفي شأن عرقلة العدالة، استشهد نادلر بقرار ترامب إقالة جيمس كومي، المدير السابق لمكتب التحقيقات الاتحادي (إف.بي.آي)، الذي كان يرأس وقتها التحقيق في مزاعم تدخل روسيا في الانتخابات الرئاسية عام 2016، واحتمال وجود تواطؤ بين حملة ترامب وموسكو.

وانتقل الإشراف على التحقيق إلى المحقق الخاص روبرت مولر، المتوقع أن يسلم نتائجه إلى وزير العدل خلال أسابيع.

ويسيطر الديمقراطيون على مجلس النواب، وتعني التحقيقات التي أطلقوها اليوم بدء مسار جدي لعزل ترامب من منصبه.

وفقا لتقريرين من واشنطن بوست وسي أن أن، فإن هناك تحركات جدية توحي بقرب بدء إجراءات عزل الرئيس الأميركي دونالد ترامب من منصبه.

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ويأتي تحقيق نادلر، بالإضافة إلى تحقيقات موازية في رئاسة ترامب من قبل لجان الرقابة والمخابرات في مجلس النواب، علامة على أن بنية التحقيق السياسي في سلوك الرئيس قد اكتملت، إلى جانب التحقيقات القانونية التي يقودها مولر والمدعون العامون في نيويورك.

ووصلت محنة ترامب إلى ذروتها الأحد الماضي، عندما أدلى محاميه السابق مايكل كوهين بشهادته أمام الكونغرس، مما عمّق أزمة الرئيس السياسية قبيل صدور تقرير المدعي الخاص روبرت مولر، الذي يحقق في التدخل الروسي.

وحتى لو لم يتوصل تقرير مولر إلى ما يورط الرئيس، فإن شهادة كوهين توضح أن لدى ترامب متاعب قانونية، ستؤثر على ولاية رئاسته وقد تمتد إلى أبعد من ذلك.

في السياق، وقبل شهر، كان الصحفي الأمريكي، كارل برنستين، كشف عن مصادر رفيعة المستوى؛ أن التقرير المرتقب للمحقّق الخاص، روبرت مولر، سيُظهر أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أعان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، على "زعزعة استقرار الولايات المتحدة".

وقال برنستين في لقاء على قناة "سي إن إن" الأمريكية، قبل يوم، إنه يبدو أن ترامب قد نفّذ ما يبدو أنها أهداف بوتين؛ "لقد ساعد بوتين على زعزعة استقرار الولايات المتحدة والتدخّل في الانتخابات، سواء كان ذلك بقصد أو بغير قصد".

وبيّن الصحفي الأمريكي المخضرم: "هذا جزء مما تتضمّنه مسودّة تقرير مولر، بحسب ما قيل لي"، موضحاً: "نعلم أنه حدث تواطؤ من قبل (المستشار السابق للأمن القومي مايكل) فلين. نعلم أنه حدث تواطؤ من نوع ما من قبل (المدير السابق لحملة ترامب بول) مانافورت. السؤال هو ما الذي كان يعرفه الرئيس؟ ومتى عرفه؟".

وناقش برنستين على قناة "سي إن إن" مسار التحقيقات في ضوء تقريرين صحفيين نُشرا في الآونة الأخيرة؛ أحدهما لصحيفة واشنطن بوست، وقال إن ترامب قد بذل جهداً خاصاً لإخفاء مضمون المحادثات المباشرة التي أجراها مع الرئيس الروسي، والآخر نشرته صحيفة نيويورك تايمز، وقال إن مكتب التحقيقات الفيدرالي "إف بي آي" فتح عام 2017 تحقيقاً لاشتباهه في احتمال عمل ترامب لصالح روسيا.

وأضاف برنستين: "إنهم تقريباً أهمّ مسؤولين عن مكافحة التجسّس (في "إف بي آي") في الحكومة الأمريكية، وكأنهم يقولون يا إلهي إن كلام الرئيس وأفعاله تقودنا لاستنتاج أنه أصبح بيدقاً لفلاديمير بوتين عن وعي أو غير وعي أو نصف وعي".

تجدر الإشارة إلى أن المحقّق الخاص، روبرت مولر، يقود منذ أكثر من عام، تحت إشراف وزارة العدل، تحقيقاً في شبهات التواطؤ بين حملة ترامب الانتخابية وروسيا.

الجدير بالذكر أن هذه التحقيقات قد بدأت بعد إقالة جيمس كومي في مايو 2017، ومن ثم جاء تعيين المحقق مولر من قبل وزارة العدل لتولي التحقيقات بشأن التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية 2016، واحتمال وجود تواطؤ بين حملة ترامب وروسيا.