الطباعة ثلاثية الأبعاد تنقذ مريضة من الشلل

نجح أطباء في "هيلث بوينت" ومستشفى "كليفلاند كلينك أبوظبي"، في إنقاذ مريضة من الشلل، بفضل تقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد.

وكانت السيدة البالغة 35 عاماً مصابة بورم عصبي بطيء النمو، ينشأ في غلاف الأعصاب بالحبل الشوكي، ثم يكبر حجمه ويبدأ بالضغط على الحبل الشوكي ويسبب ضعفاً وإحساساً بالخدر.

وقرر الأطباء إحالة السيدة إلى مستشفى "كليفلاند كلينك أبوظبي"، وهناك أجريت لها الجراحة المعقدة لاستئصال الورم، باستخدام تقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد، التي تفيد في التخطيط للعمليات الجراحية بما يناسب الطبيعة التشريحية الفريدة لكل مريض.

وتعتمد هذه التقنية على تحويل الصور الطبقية المحورية إلى نموذج رقمي، واستخدام طابعات ثلاثية الأبعاد تقوم بترتيب الطبقات بعناية، الواحدة تلو الأخرى، حتى يتكون الشكل النهائي.

واستخدم الأطباء في مستشفى "كليفلاند كلينك أبوظبي" صوراً تفصيلية لإعداد نموذج ثلاثي الأبعاد لقسم الحبل الشوكي المتأثر بالورم عند المريضة، وهذا ما ساعدهم على استئصاله دون إلحاق أي ضرر بالأعصاب.

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كما استخدمت أثناء الجراحة تقنيات المراقبة المتطورة لرصد الوظائف الحسية والحركية في أطراف المريضة، ما أتاح للأطباء إمكانية متابعة تأثير عملهم على الأعصاب وتجنب إحداث أي ضرر دائم.

وشرح الدكتور أندرو ريفارد إخصائي التصوير الإشعاعي في مستشفى "كليفلاند كلينك أبوظبي" التقنية قائلاً: "تحتاج طباعة نموذج كامل ثلاثي الأبعاد إلى تصوير بالغ الدقة ونمذجة كمبيوتر معقدة لإنتاج تصميم ثلاثي الأبعاد دقيق طبياً يمكن طباعته، يتعاون معهد التصوير الإشعاعي في المستشفى مع الباحثين من جامعة نيويورك أبوظبي لإنتاج هذا التصميم".

وأكد الدكتور رامون نافارو إخصائي الجراحة العصبية في مستشفى "كليفلاند كلينك أبوظبي" أن النموذج ثلاثي الأبعاد ساعد في معرفة مكان الورم بدقة وتحديد الطريقة المناسبة لاستئصاله.

ويُعد معهد الأعصاب، وهو أحد مراكز الامتياز الـ5 في كليفلاند كلينك أبوظبي، من المراكز الرائدة في علاج الاضطرابات العصبية الشائعة والمعقدة، ويقدم خدمات متطورة في مجال تشخيص اضطرابات الجهاز العصبي المركزي، مثل الصرع والسكتات الدماغية والتصلب العصبي المتعدد وجراحة العمود الفقري، ويعتبر المعهد المركز الرسمي للسكتات الدماغية في أبوظبي، وأول مركز في منطقة الشرق الأوسط يوفر خدمة مراقبة حالات الصرع على مدار الساعة.