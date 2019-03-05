نيسان تقرر وقف تصنيع النسخة الهاتش باك من سيارة Versa Note

كشف تقرير لشركة نيسان اليابانية لصناعة السيارات خاص بالجدول الزمني للسيارات المقرر طرحها خلال الأعوام الثلاثة المقبلة، عن أن نسخة 2017 من طراز Versa Note ستكون الأخيرة ولن يتم طرح أي نسخ مستقبلية منه، على الرغم مما يتمتع به من شعبية بين سيارات نيسان.

وذكر موقع "موتور وان" المختص بأخبار السيارات، أن النسخة التي سيطبق عليها وقف التصنيع من طراز Versa Note، هي النسخة الهاتش باك فقط، في حين أن نيسان ستسمر في تصنيع النسخ السيدان من هذا الطراز.

وبناء على ما جاء بالتقرير الذي نشره موقع CarSalesBase المختص بأخبار مبيعات السيارات، ونقل عنه "موتور وان"، فإن سبب قرار نيسان بوقف تصنيع النسخة الهاتش باك من طراز Versa Note يرجع لتفوق طراز آخر عليها في نسبة المبيعات، على الرغم من أنه أعلى منه في السعر، وهو طراز نيسان Rogue.

يذكر أن طراز Versa Note في نسخته الهاتش باك يعد ثاني أرخص سيارة لشركة نيسان في الأسواق بتكلفة تصل لـ15.650 ألف دولار فقط، في حين تحتل المركز الأول النسخة السيدان من الطراز نفسه كأرخص سيارة تابعة لنيسان.