عادل الجبير: من السابق لأوانه إعادة سوريا لعضوية الجامعة العربية

دبي - بواسطة محمد فارس © المصري اليوم - صورة أرشيفية

قال وزير الدولة بوزارة الخارجية السعودية عادل الجبير إنه «من السابق لأوانه إعادة سوريا لعضوية الجامعة العربية».

وأكد وزير الدولة للشؤون الخارجية السعودي، عادل الجبير، أن إعادة فتح سفارة المملكة في دمشق مرتبط بتطور العملية السياسية في سوريا.

وقال الجبير في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، اليوم الإثنين، إن «إعادة فتح السفارة في دمشق مرتبط بتطور العملية السياسية». وأوضح «لا يوجد تغير في الموقف السعودي فيما يتعلق بفتح السفارة في دمشق».

وفيما يتعلق بإعادة إعمار سوريا، قال الجبير إنه «لن يتم إلا بعد انتهاء الحرب».