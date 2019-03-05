شكرا لقرائتكم خبر عن قوات الاحتلال الإسرائيلى تُغلق حاجزا فى القدس واندلاع مواجهات مع فلسطينيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلى، اليوم الثلاثاء، حاجز "شعفاط" العسكرى فى مدينة القدس المحتلة، أمام الحافلات والمواطنين، ما تسبب فى أزمة خانقة وحادة، وسط اندلاع مواجهات.

وأفاد شهود عيان بأن طلبة مدارس مخيم "شعفاط" والأحياء والضواحى المجاورة احتجوا على ممارسات جنود الاحتلال فى الحاجز العسكرى القريب من مدخل المخيم، وترجلوا من حافلاتهم، وتطور الأمر بعد ذلك إلى اندلاع مواجهات مع شباب فلسطينيين.

وقالوا إن جنود الاحتلال على الحاجز العسكرى تعمدوا تعطيل حركة السير أمام حافلات نقل الطلاب، ما أثار غضبهم.

من جهة أخرى، قال نادى الأسير الفلسطينى إن المحامين الفلسطينيين فى محكمتى "عوفر" و "سالم" التابعتين للاحتلال الإسرائيلى، أعلنوا إضرابهم عن العمل، احتجاجا على اعتقال زوجة زميلهم المحامى طارق برغوث فجر اليوم.

وأشار النادى، فى بيان اليوم، إلى أن سلطات الاحتلال، اعتقلت المحامى برغوث فى 27 فبراير المنصرم، واعتقلت زوجته وشقيقه كوسيلة للضغط عليه لانتزاع الاعترافات منه عنوة.

وأكد النادى أن سياسة الاعتقالات العائلية والجماعية هى سياسة خطيرة ومنظمة تمارسها سلطات الاحتلال ضد الفلسطينيين، تتعمد بها إلحاق الأذى بالمعتقل ومحيطه العائلى ونسيجه الاجتماعى والانتقام منهم.