واستقبل الملك سلمان جمعا من المواطنين السعوديين، ومفتي عام المملكة، والعلماء، حسب صحيفة عكاظ السعودية.
وحضر لقاء الملك بالمواطنين أمير منطقة الرياض فيصل بن بندر بن عبد العزيز، ووزراء مثل منصور بن عبد العزيز
والمستشار في الديوان الملكي الدكتور تركي بن سعود بن محمد، وعبد المحسن بن عبد الله بن عبد الرحمن، وخالد بن ثنيان بن محمد، والدكتور بندر بن سلمان بن محمد.
كانت هذه تفاصيل خبر في غياب ولي العهد... مواطنون اجتمعوا بالملك سلمان في قصر اليمامة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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