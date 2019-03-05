العراق.. لجنة نيابية تدعو إلى تعليق عمل محافظ نينوى

نينوى (العراق)/ سرهتد شاكر/ الخليج 365

دعت لجنة نيابية عراقية، رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، إلى تعليق عمل محافظ نينوى نوفل العاكوب، ومنعه من السفر، عازيةً الأمر إلى اكتشاف اللجنة ملفات "فساد خطيرة بحقه".

وقال رئيس لجنة تقصي الحقائق النيابية بالمحافظة أسامة النجيفي، إنه "من خلال العمل الدؤوب للجنة تقصي الحقائق في محافظة نينوى انبرى للجنة ملفات خطيرة للغاية تتعلق بالخروقات والمخالفات المالية غير المسبوقة لنوفل العاكوب".

وأضاف النجيفي في بيان أصدره مساء الإثنين، أن عمل اللجنة توصل إلى مخالفات أخرى للعاكوب ومنها "إهدار المال العام عبر سلسلة من التصرفات التي لا يمكن أن تنتظم على وفق نظام أو قانون، ما يشكل ظاهرة فساد كبير".

ودعا رئيس اللجنة، رئيس الوزراء إلى "اتخاذ إجراءات سريعة، منها سحب يد المحافظ (تعليق عمله)، لمنع أي تأثير على لجان النزاهة والهيئات القضائية التي تحقق معه".

وطالب بـ"اتخاذ الإجراءات القانونية لمنع العاكوب من السفر، لحين الانتهاء من التحقيقات بشأن التهم والخروقات المسندة له".

وأضاف النجيفي، أن "التصدي للفساد ومكافحته يضيف زخما كبيرا لوقف أي انهيار أمني في محافظة خرجت من أقسى احتلال يمثله تنظيم داعش الإرهابي".

وتعاني مدينة الموصل من دمار بنسبة 80% في بناها التحتية الخدمية، إلى جانب تدمير آلاف المنازل جراء المعارك بين القوات الحكومية و"داعش".

ويعتبر العراق من أكثر الدول فسادا على مدى السنوات الماضية، حسب مؤشر منظمة الشفافية الدولية، إذ قوّض الفساد المالي والإداري مؤسسات الدولة التي لا يزال سكانها يشكون نقص الخدمات العامة، رغم أن البلد يتلقى عشرات مليارات الدولارات سنويا من عائدات النفط.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.