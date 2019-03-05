انت الان تتابع بوتفليقة السادس.. تعرف على أكبر حكام العرب سنًا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

فجوة كبيرة بين أعمار الزعماء والقادة الذين يحكمون العرب، ففي وقت يحكم أحد الدول شخص في الثلاثينات من عمره، نجد دولة أخرى يحكمها رئيس تعدى التسعين من عمره.

في إفريقيا التي تعد أكثر قارات العالم شباباً، إذ أن نسبة الشباب مقارنة بمجمل عدد سكانها هو أكبر من أي قارة أخرى، وفق بيانات دولية، نجد أن أكبر رئيس عربي سنا يحكم دولة داخل تلك القارة السمراء، فالرئيس التونسي الباجي قائد السبسي يعد أكبر الحكام العرب سنا، حيث يبلغ من العمر 92 عاما، يليه أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح والذي يبلغ من العمر 89 عاما، وهو الأمر الذي ينفي ما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بأن الرئيس الجزائري بد العزيز بوتفليقة هو أكبر الزعماء العرب.

وفي السطور التالية نستعرض أكبر الزعماء العرب سنا: الرئيس التونسى الباجي قائد السبسي 92 عاما أكبر الزعماء العرب سنًا والأفارقة، تولى الباجي قائد السبسي رئاسة تونس منذ 31 ديسمبر 2014، وولد في 29 نوفمبر عام 1926. أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح 89 عامًا أمير دولة الكويت الخامس عشر، والخامس

وفي السطور التالية نستعرض أكبر الزعماء العرب سنا: الرئيس التونسى الباجي قائد السبسي 92 عاما الرئيس التونسى الباجي قائد السبسي 92 عاما أكبر الزعماء العرب سنًا والأفارقة، تولى الباجي قائد السبسي رئاسة تونس منذ 31 ديسمبر 2014، وولد في 29 نوفمبر عام 1926. أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح 89 عامًا أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح 89 عامًا أمير دولة الكويت الخامس عشر، والخامس بعد الاستقلال من المملكة المتحدة يأتي في المرتبة الثانية من حيث الأكبر عمرا ، وهو الابن الرابع لأحمد الجابر الصباح وقام مجلس الوزراء في 24 يناير 2006، بتزكيته أميرًا للبلاد. الرئيس اللبناني العماد ميشال عون 84 عاما الرئيس اللبناني العماد ميشال عون 84 عاما يأتي الرئيس اللبناني في المرتبة الثالثة، وهو جنرال وسياسي لبناني والمؤسس والرئيس السابق للتيار السياسي الرئيس الفلسطيني محمود عباس 83 عاما الرئيس الفلسطيني محمود عباس 83 عاما من مواليد (15 نوفمبر 1935) الرئيس الثاني للسلطة الوطنية الفلسطينية منذ 15 يناير 2005، ورئيس منظمة التحرير الفلسطينية، ولا يزال في ذات المنصب على الرغم من انتهاء ولايته دستورياً في 9 يناير 2009؛ حيث مدد المجلس المركزي لمنظمة التحرير ولايته الرئاسية، لحين إجراء انتخابات رئاسية، وتشريعية. العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز 83 عاما العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز 83 عاما ولد في (31 ديسمبر 1935) ملك المملكة العربية السعودية السابع، تمت مبايعة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، ملكاً للمملكة العربية السعودية، في23 يناير 2015م بعد وفاة الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود. الرئيس الجزائرى عبد العزيز بوتفليقة 82 عاما الرئيس الجزائرى عبد العزيز بوتفليقة 82 عاما ولد 2 مارس 1937 في وجدة وهو الرئيس العاشر للجزائر منذ التكوين والرئيس الثامن منذ الاستقلال، وعام2012 تجاوز في مدة حكمه مدة حكم الرئيس هواري بومدين ليصبح أطول رؤساء الجزائر حكماً. وتشهد بلاده الآن انتفاضة كبيرة بعد ترشحه رسميا لولاية خامسة. سلطان عمان قابوس بن سعيد (78 عاما) سلطان عمان قابوس بن سعيد (78 عاما) ولد في 18 نوفمبر 1940، سلطان سلطنة عُمان التاسع ورئيس مجلس الوزراء والقائد الأعلى للقوات المسلحة، والحاكم الثاني عشر لأسرة آل بو سعيد إذ كان يطلق على الحاكم لقب إمام قبل أن يطلق عليه لقب سلطان. يعد حاليًا صاحب أطول فترة حكم من بين الحكام العرب والثالث في العالم الذين هم على قيد الحياة حاليًا، حيث تولى الحكم منذ 23 يوليو 1970. الرئيس السوداني عمر البشير (75 عاما) الرئيس السوداني عمر البشير (75 عاما) ولد في 1 يناير 1944، وتولى البشير بعد الانقلاب منصب رئيس مجلس قيادة ثورة الإنقاذ الوطني في 30 يونيو 1989، وجمع بين منصب رئيس الوزراء ومنصب رئيس الجمهورية حتى2 مارس 2017 حيث تم فصل منصب رئيس الوزراء وفقا لتوصيات الحوار الوطني السوداني وتم تعيين بكري حسن صالح رئيسا للوزراء. الرئيس اليمنى عبدربه منصور هادي (74 عاما) الرئيس اليمنى عبدربه منصور هادي (74 عاما) عبد ربه منصور هادي الفضلي (1 سبتمبر 1945)، هو الرئيس الثاني للجمهورية اليمنية والقائد الأعلى للقوات المسلحة والأمن منذ 25 فبراير 2012، وكان قبلها نائبًا للرئيس خلال الفترة 1994 - 2012 ، وانتخب رئيساً للبلاد عام 2012 كمرشح وحيد أجمع عليه حزب المؤتمر الشعبي العام واحزاب تكتل اللقاء المشترك. الرئيس الجيبوتي إسماعيل عمر جيله (71 عاما) الرئيس الجيبوتي إسماعيل عمر جيله (71 عاما) بأتي في المرتبة العاشرة رئيس جيبوتب الذي ولد في 27 نوفمبر 1947 في إثيوبيا، وتلقى تعليمه في المعهد الديني في إثيوبيا وجيبوتي ، والتحق بعد ذلك بالشرطة الفرنسية حتى وصل إلى رتبة مفتش، وهو ثاني رئيس لجيبوتي منذ استقلالها ، حيث تولى الرئاسة منذ 8 مايو 1999 .

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