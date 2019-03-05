صحف الإمارات: ترامب الغاضب يفتح النار على الجميع

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الصحف أبرزت تحذير وزير الخارجية البريطاني جيريمي هنت من أن عملية السلام في مدينة الحديدة اليمنية ربما تموت خلال أسابيع إذا لم تبذل مزيد من الجهود الصادقة من الجانبين

تنوعت اهتمامات وعناوين الصحف الإماراتية، الصادرة صباح اليوم الإثنين، بين استعراض تطور الأوضاع في مناطق الصراع بالشرق الأوسط، كما طالعتنا على تطورات الأحداث في الجزائر إضافة إلى العديد من الموضوعات الأخرى، ونبدأ من الجزائر إذ ذكرت صحيفة "الخليج" أن الحملة الانتخابية للرئيس عبد العزيز بو تفليقة، أودعت، مساء أمس الأحد، أوراق ترشحه رسميا لدى المجلس الدستوري، وذلك قبل ساعات من انقضاء المهلة المحددة لهذه الخطوة، وقال تليفزيون النهار إن الرئيس الجزائري تقدم بأوراق ترشحه رسميا، لخوض انتخابات الرئاسة المقررة، في إبريل المقبل، مؤكدا سعيه لإعادة انتخابه.

وأشارت صحيفة "البيان" إلى أن الرئيس الجزائري تعهد أنه في حال انتخابه مجددا رئيسا، في 18 إبريل، بعدم إنهاء ولايته والانسحاب من الحكم بعد تنظيم انتخابات رئاسية مبكرة يحدد تاريخها إثر "مؤتمر وطني". وقال بوتفليقة في رسالته: "أتعهد بتنظيم انتخابات رئاسية مبكرة يتم تحديد تاريخها من خلال مؤتمر وطني ينظم بعد

وأشارت صحيفة "البيان" إلى أن الرئيس الجزائري تعهد أنه في حال انتخابه مجددا رئيسا، في 18 إبريل، بعدم إنهاء ولايته والانسحاب من الحكم بعد تنظيم انتخابات رئاسية مبكرة يحدد تاريخها إثر "مؤتمر وطني".

وقال بوتفليقة في رسالته: "أتعهد بتنظيم انتخابات رئاسية مبكرة يتم تحديد تاريخها من خلال مؤتمر وطني ينظم بعد اقتراع 18 إبريل المقبل، وأتعهد بعدم الترشح لتلك الانتخابات المبكرة".

وأوضحت صحيفة "الإمارات اليوم"، أن بوتفليقة تعهد أيضا بتعديل الدستور حال انتخابه عبر استفتاء شعبي، وذلك في إطار حزمة إصلاحات سياسية واقتصادية.

وشهد، أمس، استمرار الاحتجاجات في الجزائر رفضاًلترشح بوتفليقة لولاية جديدة بعد أن قدم أوراق ترشحه مدير حملته عبدالغني زعلان، وهو ما أثار جدلا واسعا.

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وبالانتقال إلى سوريا، كشفت "الخليج" أن قوات سوريا الديمقراطية (قسد) أعلنت أن المعارك بينها وبين تنظيم "داعش" الإرهابي، في بلدة الباغوز بريف دير الزور الشرقي، أصبحت وجها لوجه، لافتة إلى أنها تتقدم ببطء، بسبب استخدام داعش السيارات المفخخة والألغام.



ونقلت "الإمارات اليوم" عن القائد العسكري في قوات سوريا الديمقراطية، عدنان عفرين، قوله إنه أحيانا يفصل جدار بين مقاتلي الطرفين، موضحا أن "قسد" تتقدم لكن بشكل بطيء، بسبب شدة المعارك، واعتماد "داعش" على الألغام والعبوات الناسفة.

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وتحت عنوان "قرقاش: الدوحة تدفع ثمن أذيتها لجيرانها"، ذكرت "البيان" أن الدكتور أنور قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية، شدد على أن ملف قطر تقلص وبات يتيما، مشيرا إلى أن حضورها في المحافل الدولية بات كغيابها.

وأكد قرقاش أن ذلك يعود إلى عزلتها عن محيطها العربي، قائلا إن الدوحة الآن تدفع ثمن أذيتها لجيرانها، وفي ذات الاتجاه ذهبت مجموعة خبراء سياسيين، مؤكدين أن الحضور الهامشي لقطر في المحافل العربية والدولية -التي كان آخرها اجتماع منظمة التعاون الإسلامي في الإمارات والقمة العربية الأوروبية في مصر- كرس عزلة الدوحة، وذلك في انعكاس واضح لسياستها العدوانية بالمنطقة.

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وحول الأوضاع في اليمن، ذكرت صحيفة "الاتحاد" أن اشتباكات عنيفة اندلعت بين قوات المقاومة المشتركة وميليشيات الحوثي الانقلابية، أمس، في الحديدة. وقالت مصادر يمنية إن الاشتباكات اندلعت بالقرب من سوق الحلقة وعلى أطراف شارع الخمسين، شرق وشمال شرق المدينة إثر مهاجمة الميليشيات مواقع القوات المشتركة التي ردت بقصف مواقع الانقلابيين في المنطقتين.

وأوضح أحد السكان أن الميليشيات قصفت بالمدفعية الثقيلة من مواقع تمركزها وسط الحديدة، مواقع قوات المقاومة بقيادة ألوية العمالقة في شارع الخمسين وطريق كيلو 16 المدخل الرئيس للمدينة التي تسودها هدنة هشة، منذ 18 ديسمبر الماضي بموجب اتفاق السويد.

وتحت عنوان "هنت يحذر من موت عملية السلام بالحديدة خلال أسابيع"، ذكرت الصحيفة أن وزير الخارجية البريطاني جيريمي هنت، حذر، أمس، من أن عملية السلام في مدينة الحديدة اليمنية ربما تموت خلال أسابيع إذا لم تبذل مزيد من الجهود الصادقة من الجانبين.

وقال خلال زيارة مفاجئة إلى عدن: "نحن الآن أمام فرصة أخيرة لنجاح عملية استوكهولم للسلام، العملية ربما تموت في غضون أسابيع إذا لم نر التزاما من الجانبين بالوفاء بالتزاماتهما طبقا لاتفاق استوكهولم".

وذكرت "البيان" أن هنت أضاف، في الفيديو الذي نشره على صفحته بموقع «تويتر»، إن 80 يوما مرت على اتفاق السويد، ولم يتم تنفيذه، مشددا على أنه في حال لم يكن هناك عمل خلال الأسابيع القادمة، فإن ذلك قد يشهد على وفاة الاتفاق، ما قد يؤدي إلى تفجر الوضع إلى حرب شاملة.

وأبلغت الحكومة اليمنية الشرعية، وزير الخارجية البريطاني، رفض ميليشيا الحوثي الانقلابية، لجهود السلام، وأنها تماطل في تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في مشاورات السويد.

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وتحت عنوان "ترامب الغاضب يفتح النار على الجميع"، أوضحت "الخليج" أنه في أول ظهور علني له بعد عودته من هانوي تحدث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ساعتين، في مؤتمر المحافظين، وهاجم زملاءه الجمهوريين، وأعضاء حكومته، والديمقراطيين، والكونجرس، والتحقيقات حول تورط حملته في انتخابات 2016 بالتدخل الروسي، وشهادات محاميه السابق مايكل كوهين أمام لجان برلمانية.

وقال ترامب إن خصومه يحاولون إخراجه من البيت الأبيض "بكلام هراء"، مضيفا: "للأسف أنت تضع الناس الخطأ في عدد من المواقع، وهم يتركون أشخاصا فترة طويلة في أماكن ينبغي ألا يكونوا فيها، والمدهش أنهم يحاولون إزاحتك بكلام هراء".

وانتقد المحقق الخاص روبرت مولر الذي سيسلم تقريره بشأن مزاعم وجود تواطؤ لحملة ترامب الرئاسية مع روسيا في انتخابات عام 2016.

وتناول ترامب، في كلمته المطولة المشحونة بالغضب، سلسلة الأحداث التي أفضت إلى فتح التحقيق، وسخر من وزير العدل السابق جيف سيشنز، والمدير السابق لمكتب التحقيقات الاتحادي (إف.بي.آي) جيمس كومي اللذين أقالهما. وقال ترامب معلقاً على تقرير مولر: "نحن ننتظر تقريرا أعده أناس غير منتخبين".