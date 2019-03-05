العثور على سلاحف مجهزة للتهريب في الفلبين

استطاعت السلطات الفلبينية إنقاذ أكثر من 1500 سلحفاة تم العثور عليها مربوطة الأطراف بشرائط لاصقة داخل حقائب سفر، فيما يبدو أنها كانت محاولة لتهريبها.

وذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية أنه تم العثور على السلاحف داخل أحد مطارات الفلبين، وتبلغ قيمتها 87 ألف دولار، وتعتقد مصلحة الجمارك أنها على الأرجح كانت مجهزة من أجل البيع.

وأشارت الشبكة الأمريكية إلى أنه تم تهريب السلاحف عبر رحلة قادمة من هونج كونج، وعثر عليها داخل حقائب غير معروف صاحبها في مطار نينوي أجوينو الدولي في العاصمة الفلبينية مانيلا.

3 أنواع من السلاحف التي جرى العثور عليها يصنفها "الاتحاد العالمي للحفاظ على الطبيعة ومواردها" ضمن الأنواع المعرضة للخطر، لكنها كثيرا ما تباع كجزء من التجارة غير المشروعة في الحيوانات الأليفة الغريبة، أما النوع الرابع عادة ما يتم الاحتفاظ به كحيوان أليف في جميع أنحاء العالم.

في هونج كونج، هناك سوق سوداء للسلاحف النادرة، حيث يضع الصيادون مصائد للحيوانات، رغم أن جميع السلاحف البرية محمية بموجب القانون.

وتقول حكومة هونج كونج إن أي شخص يُضبط بحوزته أنواع مهددة بالانقراض يواجه غرامة قصوى تصل إلى 1.3 مليون دولار، وقضاء فترة 10 سنوات في السجن، وتوجد قوانين مشابهة في الفلبين.