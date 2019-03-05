شكرا لقرائتكم خبر عن متحدث: لم يتم إبلاغ وزير خارجية إيران بزيارة الرئيس السوري لطهران والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفادت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية اليوم الثلاثاء بأنه لم يتم إبلاغ وزير الخارجية محمد جواد ظريف بزيارة الرئيس السورى بشار الأسد لطهران الأسبوع الماضى وأن ذلك كان سببا فى تقديمه استقالته. ونقلت الوكالة عن المتحدث بهرام قاسمى باعتباره مصدر المعلومة فى تقريرها. ورفض الرئيس حسن روحانة استقالة ظريف يوم الأربعاء الماضى.

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