اليمن.. إسقاط طائرة مسيَّرة حوثية قبل استهدافها سوقًا شعبية

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صحيفة الخليج الالكترونية
تمكَّن الجيش الوطني اليمني، أمس الاثنين، من إسقاط طائرة مسيَّرة تابعة لميليشيا الحوثي الانقلابية، وذلك في مديرية حيران بمحافظة حجة شمال غربي البلاد.
وأوضح موقع “سبتمبر نت” أن الجيش الوطني رصد الطائرة، وفجَّرها على بُعد كيلومتر قبل وصولها إلى إحدى الأسواق الشعبية في المديرية، التي كان يوجد بها عدد من المدنيين.
وبيَّن أن الطائرة المسيرة كان على متنها عبوات متفجرة في محاولة لاستهداف سوق شعبية في المديرية التي حررتها قوات الجيش الوطني مؤخراً.
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