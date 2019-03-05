شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة 15 مدنيا بإنفجار سيارة محملة بمواد كيماوية فى بابل العراقية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكر مصدر أمنى عراقى أمس الإثنين أن 15 شخصا أصيبوا فى إنفجار سيارة محملة بالمواد الكيماوية شمالى مدينة الحلة مركز محافظة بابل.
وأوضح المصدر، وفقا لقناة "الإخبارية العراقية" الفضائية ، أن سيارة محملة بالمواد الكيماوية انفجرت على الطريق السريع قرب إحدى المطاعم فى ناحية النيل، وأدى الإنفجار الى إصابة واختناق أكثر من 15 مدنيا.
وأضاف أن سيارة (مقطورة) محملة بالمواد الكيماوية إنفجرت احداها ، مشيرا الى إصابة سائق سيارة إسعاف أيضا فى الحادث.
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