فوائد زبدة الفول السودانى.. منها الوقاية من السرطان والسكرى

ذكر تقرير وزارة الزراعة الأمريكية، إن زبدة الفول السوداني من الأغذية الصحية المليئة بالمواد المغذية مثل:البروتينات والكربوهيدرات والأحماض الدهنية الأحادية غير المشبعة وحمض الفوليك والنياسين وحمض البانتوثنيك والبيريدوكسين والريبوفلافين والثايامين وفيتامين E وفيتامين C وفيتامين A ، الصوديوم ، المغنيسيوم ، الكالسيوم ، المنجنيز ، الفوسفور ، السلينيوم ، النحاس ، الحديد ، والزنك، ولا تحتوي زبدة الفول السوداني على دهون مشبعة، ولكنها من الدهون المفيدة للجسم، وتشمل الفوائد الصحية لزبدة الفول السودانى ما يلى:

مصدر غني للبروتين

تحتوي زبدة الفول السوداني (100 جرام) على كمية عالية من البروتين (25 - 30 جرام) والتى تتحول إلى أحماض أمينية تساعد فى إصلاح وبناء خلايا الجسم.

خفض مستويات الكوليسترول

كشفت دراسة بحثية صدرت عام 2016 في مجلة علوم وتكنولوجيا الأغذية أن الفول السوداني مصدر ممتاز لمركبات مثل ريسفيراترول، وأحماض الفينول والفلافونويد وفيتوسترولس التي توقف تماما امتصاص الكوليسترول من النظام الغذائي، كما محتوى الدهون الصحية في زبدة الفول السوداني يكاد يكون مساويا للدهون الموجودة في زيت الزيتون، وتساعد الدهون غير المشبعة في زبدة الفول السوداني على خفض مستويات الكولسترول السئ وتحسين الكولسترول الجيد.

تمنع مرض السكري من النوع الثاني

يمكن أن يكون استهلاك زبدة الفول السوداني مفيداً في الحد من خطر الإصابة بالنوع الثاني من داء السكري، حيث تحتوى على الدهون غير المشبعة التى تساعد على تحسين حساسية الأنسولين، حيث أظهرت الأبحاث التي أجريت على زبدة الفول السوداني ومرض السكري أن تناول كميات أكبر من زبدة الفول السوداني والمكسرات الأخرى يقلل من خطر الإصابة بالسكري من النوع الثاني.

مصدر جيد للفيتامينات

تحتوي زبدة الفول السوداني على العديد من الفيتامينات المفيدة لجسمنا مثل: فيتامين (أ) الذى يحسن الإبصار ، فيتامين (C) الذى يحسن جهاز المناعة ويشفى الجروح البسيطة بشكل أسرع و فيتامين E.

تحارب السرطان

تحتوي زبدة الفول السوداني على خصائص مضادة للأكسدة بسبب وجود حمض الفوليك، النياسين، حمض البانتوثنيك، البيريدوكسين ، الريبوفلافين والثيامين والريسفيراترول، وهذه الخصائص المضادة للأكسدة تحارب الجذور الحرة التى تسبب مرض السرطان وغيره من الأمراض.

تنظم مستويات السكر في الدم

زبدة الفول السوداني مصدر جيد للمغنيسيوم، حيث يمنحك 42 ٪ من القيمة الموصى بها يوميا من المغنيسيوم الذى يلعب دورًا مهمًا في نمو العضلات والعظام، كما يساعد أيضا في تنظيم مستويات السكر وضغط الدم.