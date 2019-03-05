بالفيديو شاهد المذيعة الروبوت فى وكالة انباء الصين

نجحت الصين في ابتكار روبوت على هيئة مذيعة إخبارية، وظهرت وهي تقرأ خبرا عن وصول مندوبين إلى بكين للمشاركة في اجتماع برلماني سنوي.

وعبر تقنية الذكاء الاصطناعي ظهرت المذيعة الآلية شين شياو مينج بشعر قصير وهي ترتدي ثوبا وردي اللون وقرطين، وتحاكي تعبيرات الوجه والتصرفات الطبيعية للبشر، في تسجيل مصور مدته دقيقة واحدة بثته وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا).

وجاء تقديم المذيعة الجديدة بعد تطوير وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) بالتعاون مع شركة سوجو لأول مذيع بتقنية الذكاء الاصطناعي.

وكانت شينخوا قدمت مذيعي أخبار بتقنية الذكاء الاصطناعي، ظهرا بملابس رسمية في نوفمبر، خلال مؤتمر دولي عن الإنترنت أقيم في مدينة ووتشين بشرق الصين، حسب ما ذكرت "سكاي نيوز".

وتسعى الصين لتعزيز براعتها في مجال الذكاء الاصطناعي لتشمل قطاعات منها معدات المراقبة والسيارات ذاتية القيادة.