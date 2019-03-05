شكرا لقرائتكم خبر عن الإعلام الأمنى العراقى يعلن استهداف مجموعة إرهابية بصحراء كبيسة وتدميرها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت خلية الإعلام الأمنى فى العراق عن استهداف مجموعة إرهابية فى صحراء كبيسة.

ونقلت قناة "السومرية نيوز" الفضائية، مساء أمس الإثنين، عن الإعلام الأمنى فى بيان قوله إنه : "بناءً على معلومات استخبارية بوجود مجموعة إرهابية فى صحراء كبيسة جرى تنسيق سريع بين قيادة العمليات المشتركة والتحالف الدولي"، موضحًا أنه "تم تنفيذ ضربة جوية ناجحة وتدميرها".

وأضاف أن "قوة من لواء المشاة 29 فرقة المشاة السابعة خرجت على الفور إلى صحراء كبيسة، وتبين قتل ثمانية إرهابيين دواعش وتدمير عجلة تابعة لهم والعثور على أحزمة ناسفة وعبوات ومواد غدائية".

Advertisements

يذكر أن القوات الأمنية العراقية تقوم بين فترة وأخرى باستهداف وقصف مواقع وتجمعات للإرهابيين فى المناطق الصحراوية بمحافظة الأنبار، حيث تؤدى تلك الضربات الى تدمير المواقع والحاق خسائر كبيرة بين صفوفهم.