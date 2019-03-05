قرية بُرَان الأثريّة بالباحة تقف صامدة رغم الظروف الطبيعية القاسية

صحيفة الخليج الإلكترونية

الخليج – مشعل الزهراني : تزْخر منطقة الباحة بعشرات القرى الأثرية التي شيَّدت منذ ُ مئات السِّنينو، منْ هذه القرى قرية بُرَان الأثرية التي تقف شامخة على ارْتفاعٍ شاهقٍ تناطح السحاب .

وقدْ شيَّدت هذه القرية التي تتربع على قمة جبل بُرَان قبل مئاتِ السنييِّن من الزمن ، حيث تمَّ بناءُ منازلها الحجرية من الأحجار الصلبة بشكل هندسيٍّ فريدٍ وجمال معماري، ورغم وقوعها على قمة جبل وتعرضها لعوامل الطبيعة القاسية ألا أن مبانيها مازالت قائمةً ، وتحيط بالقرية المدرَّجات الزراعية الخضراء بشكلٍ متناسقٍ مذهلٍ.

تقع القرية بتهامة الباحة في الجزء الغربي من محافظة قلوة وهي أحدى قرى وادي سيالة الذي يعتبر أحد روافد وادي دوقة الشهير بالباحة على ارتفاع أكثر من الفٍ وخمسمائة متر فوق سطح البحر .

سُمِّيتْ القرية بُرَان نسبة الى الجبل الذي تقع عليه .

تتميز القرية بأجوائها اللطيفة صيفاً لارتفاعها الشاهق عن سطح البحر ،وكذلك بالخضرة التي تكْسو مدرجاتها ربيعاً.

تشتهر القرية قديماً بزراعة البُّن والدُّخن والذُّرة والشَّعير .

وتتميز بوجود بركِّ الماء حول القرية لغرض تخزين الماء .

يمكن الوصول الى القرية بواسطة طريق ترابي محفوفٍ بالمخاطر .

وَقَدْ اكتسبت القرية أهمية كبيرة كموقع سياحي وأثري بعد الانتهاء من صيانة طريق الملك خالد رحمه الله ، والوصول للقرية أكثر سهولة ، وهي لاتقل جمالاً عن بقيَّة القرى الأثرية المنتشرة بالمنطقة .