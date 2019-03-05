الجيش الليبي يشيد بالدور الوطني لقبائل الجنوب

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قال المتحدث باسم القوات الخاصة الليبية العقيد ميلود الزوي، إن القوات المسلحة لا تفرق بين أي أحد من أبناء الشعب الليبي، خاصة أبناء قبائل "التبو" و"الطوارق" الموجودون بالجنوب الليبي، مضيفا أنهم (التبو والطوارق) موجودون في صفوف القوات المسلحة، وعدد كبير منهم يخدمون بالجيش الليبي، كما أن لهم دورا وطنيا في عمليات التحرير التي تشهدها ليبيا ضد الإرهاب. وأضاف العقيد الزوي أن القوات المسلحة العربية الليبية لا تزال تطهر جيوب الجماعات الإرهابية من كل التراب الليبي، مشيرا إلى أن كتيبة من قوات "الصاعقة" لا تزال موجودة في مدينة "درنة" لتأمينها.

وأوضح أنه تم فتح باب التطوع أمام جميع الليبيين للانضمام لقوات الصاعقة، وباقي أذرع الأسلحة الليبية من أجل استكمال الطريق نحو استعادة أمن واستقرار البلاد، مؤكدا أن القوات الخاصة الليبية تحتاج لتدريبات عسكرية مشتركة مع مصر والأردن والسعودية لتطوير قدراتها العسكرية.كان المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة